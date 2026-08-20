Prvi od dva meča "orlova" i "trikolora" pratite uživo iz minuta u minut na našem portalu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

SRBIJA - FRANCUSKA 82:72 (22:19, 24:26, 26:17, 10:10)

DVORANA: Beogradska arena. SUDIJE: Belošević, Pešić, Prpa.

SRBIJA: Dangubić, Jović, Đurišić, Dobrić, Jokić, Lakić, Gudurić, Tanasković, Davidovac, Avramović, Milutinov, Novak.

FRANCUSKA: Fransisko, Hifi, Furnije, Žo. Ajaji, Nua, Tarpi, Gober, Vembanjama, Hord, Pons, Rejno, Že. Ajaji.

TOK UTAKMICE

ČETVRTA ČETVRTINA

35. minut - Opet Nikola Đurišić na dodavanje Jokića, Strazel uzvraća trojkom 82:72.

34. minut - Đurišić poentira na sedmu asistenciju Jokića.Tajm-aut selektor Francuske Fotu.

33. minut - Avramović daje jedno od dva bacanja 78:67. Nua pogađa u napadu 78:69.

32. minut - Jokić polovičan sa penala, a Milutinov dolazi do 15. poena, Srbija vodi 77:64, trojka Fransiska 77:67. Naši centri su dali 34 poena, Jokić 19, Milutinov četiri manje.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

31. minut - Metju Strazel poenima sa bacanja otvara poslednji kvartal, Srbija vodi 72:64. Milutinov precizan pored Vembanjame 74:64.

Počela je poslednja deonica!

TREĆA ČETVRTINA

Kraj treće četvrtine!

30. minut - Marko Guduriiiiiiiiiiić daje koš i imaće bacanje, posle faula Strazela, Srbija vodi 71:60. Iskoristio ga je, opet je +12 za "orlove" 72:60. Smanjuje Hifi, bez promašaja za dva 72:62.

29. minut - Jokić je hteo alejup za Milutinova, ali je uspeo da postigne koš i poveća na 69:60.

29. minut - Prolazi Hifi pored Milutinova 67:58, a onda daje i oba slobodna bacanja 67:60, Francuzi na jednocifrenom minusu.

28. minut - Jović precizan pod faulom Nadira Hifija, imaće i dodatno bavanje koje je promašio 67:56.

27. minut - Kasni Lakić što koristi Ajaji 63:54. Ali opet Nikola Milutinov sa distance 65:54, ipak Ajaji ga dobija pod košem i smanjuje 65:56.

26. minut - Uspevaju Francuzi konačno nešto da pogode 61:52. Uzvraća Milutinov svojim devetim poenom 63:52.

25. minut - Jokić maši prvi penal, drugo bacanje daje 61:50, menja ga Milutinov. Ide Somborac na zaslužen odmor.

24. minut - Lako "zakucavanje Rudija Gobera 55:50. Dobrić uzvraća trojkom, potom i Nikola Jokić vodi Srbiju na prvu dvocifrenu prednost 60:50!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

23. minut - Marko Gudurić iz odbojke postiže koš, tu je bio i Jokić kome su ipak pripisani poeni 55:48, najvećih +7, Fotu traži tajm-aut.

22. minut - Jokić ne greši sa slobodnih bacanja 53:48.

21. minut - Nikola Jović ispravlja promašaj Avramovića, Srbija vodi 48:45. Sada trojka Alekse Avramovića 51:45, serija 5:0 "orlova", vraća trojku Vembanjama 51:$8.

Počelo je drugo poluvreme!

PRVO POLUVREME

Završeno je prvo poluvreme u Areni!

Kod Francuza Nua najefikasniji sa osam poena, Vembanjama je dao sedam.

DRUGA ČETVRTINA

20. minut - Posle trojke, Milutinov postiže i iz igre 43:40, a onda Hord smanjuje 43:42. Zatim trojkaaaaaaaaaa Nemanje Dangubića na asistenciju, pogađate, Jokića 46:40. Vraća trojku Furnije, kraj poluvremena 46:45.

19. minut - Trojkaaaaaaaaaa Nikolaaaa, sada u režiji Milutinova 41:38. Prolazi ipak pored centra Olimpijakosa sjajni Rudi Gober 41:40.

18. minut - Ostao je Rudi Gober sam na "zakucavanju" i opet je nerešeno 38:38.

17. minut - Milutinov siguran sa "penala", pošto je zamenio Jokića na parketu 38:36 za Srbiju.

Idemo na novi tajm-aut.

16. minut - Silvajn Fransisko je dao oba bacanja 32:36. Sada će ih imati Nikola Jović. Dao je oba 34:36, kao i Gudurić na nerešeno je 36:36.

15. minut - Joooooooooooookiiiiiiiiić!!! To se čekalo, trojkaaaaaaa, pocepao je mrežicu kapiten Srbije, koja smanjuje na 32:34.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

14. minut - Ostavljen je Nuza i kaznio nas trojkom 29:31, potom greška u odbrani i brutalno zakucavanje Vembanjame 29:33.

Un alley-oop du milieu de terrain 🤯



📺 Suivez en direct et gratuitement le match de préparation 🇷🇸🆚🇫🇷 sur @lachainelequipe.#PassionnémentBleu | #TeamFranceBasket | #SERFRA pic.twitter.com/rhfzbvTy9N — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 20, 2026

Serija gostiju 4:0. Nastavlja se na 5:0 niz Francuza, samo jedan "penal" pogodio je najbolji igrač Francuza, koji vode 34:29.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

13. minut - Posle minute odmora, majstorija Jokića koji vraća vođstvo Srbiji 29:28.

Tajm-aut za Alimpijevića.

13. minut - Gudurić postiže oba bacanja, vodi Srbija 27:25, trojka za Francusku koja vodi preko Amina Nue 28:27.

12. minut - Ognjen Dobrić postiže drugu trojku za "orlove" u meču 25:21. Na drugoj strani smanjuje Amin Nua 25:23. Potom alejup i efektno "kucanje" Vembanjame iza leđa 25:25.

11. minut - Prošao je Vembanjama i asistirao Fransisku, koji poentira 22:21.

Počeo je drugi kvartal!

PRVA ČETVRTINA

Kraj prve četvrtine!

10. minut - Smanjuju Francuzi zakucavanjem Maksima Rejnoa 20:19, ipak, poeni za Tanaskovića za 22:19 na kraju prve deonice.

Un combat à couteaux tirés après 10 minutes ⚔️



📺 Suivez en direct et gratuitement le match de préparation 🇷🇸🆚🇫🇷 sur@lachainelequipe.#PassionnémentBleu | #TeamFranceBasket | #SERFRA pic.twitter.com/GXk2f2XJLW — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 20, 2026

Tajm-aut.

9. minut - Trojkaaaaaaaaaa, postiže je Aleksaaaaaaaa za Srbiju 20:15. Avramović povećava prednost! Žerald Ajaji postiže poene za Francusku 20:17.

8. minut - Nikola Jović daje prvo, promašuje drugo bacanje, ali povećava vođstvo 17:13. Na drugoj strani, Silvan Fransisko, nepogrešiv sa penala 17:15.

7. minut - Rejno oba puta precizan sa slobodnih bacanja, smanjuju Francuzi 16:13.

6. minut - Jokić vraća sa penala plus pet za "orlove" 16:11.

- Sjajna asistencija Jokića za Đurišića, koji postiže prve poene, vodi Srbija 14:9. Potom Tarpi precizan sa slobodnih bacanja 14:11.

- Zakucavanje Dobrića na alejup Đurišića, vodi Srbija 12:9. Tajm-aut Frederik Fotu.

5. minut - Prolazi Jokić pored Vembanjame, koji ga faulira. Imaće srpski kapiten dva bacanja, prvi faul za asa San Antonija. Siguran Somborac 10:7 vodi Srbija.

Sada se Nikola "revanširao" Viktoru i napravio faul pod svojim košem, Vembanjama ide na liniju za bacanja. Ne greši ni "Vembi" 10:9.

4. minut - Novi poeni za Metjua Strazela 8:7, Jokić promašuje, ali greše i Francuzi u kontri.

3. minut - Strazel se upisuje i vraća vođstvo Francuzima 4:5. Okreće Ognjen Dobrić prvim košem večeras, 6:5. Posle promašene trojke Vembanjame, Jokić je bacio Joviću u kontri, tandem Nikola ne greši 8:5.

2. minut - Nije uspeo alejup, što kažnjava Jokić, njegov prvi koš iz igre, vodi Srbija 4:3. Mini serija 4:0 naših košarkaša.

1. minut - Teri Tarpi postiže prvu trojku, gosti vode 3:0. Posle faula, dva slobodna bacanja koristi Aleksa Avramović koji igra sa maskom na licu zbog povrede, smanjuje Srbija 2:3.

Počeo je duel, prvi napad za Francusku.

PRE MEČA

Startne petorke

Srbija: Jović, Dangubić, Dobrić, Gudurić, Jokić

Francuska: Furnije, Strazel, Tarpi, Gober, Vembanjama.

19.56 - U toku je intoniranje himni, prvo "Marseljeza", pa "Bože pravde".

19.55 - Poslednji pobednički pozdrav, pred izlazak na parket:

19.52 - Uskoro počinje duel u Beogradskoj areni.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

19.32 - Veliki broj poznatih ličnosti iz sveta košarke i sporta je u Areni. Među njima su i igrači Crvene zvezde Stefan Miljenović i Čima Moneke, koji slobodno vreme koriste da odgledaju duel dve velesile pod obručima.

18.59 - Evo kako je izgledao dolazak kapitena Srbije, Nikole Jokića, na okršaj sa Francuzima:

18.57 - Srpski reprezentativci su u odličnom raspoloženju, pred duel sa Francuzima, što svedoče osmesi na njihovim licima:

18.54 - Srbija će, podsetimo, u ovoj utakmici igrati u novim dresovima:

Da li će najnovija garnitura opreme pomoći izabranicima Dušana Alimpijevića, ostaje da se vidi.

18.50 - Dobrodošli na lajv blog utakmice u Beogradskoj areni, koja garantuje spektakularan okršaj Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.

UVOD

Košarkaška reprezentacija Srbije dočekuje Francusku u prijateljskom meču, u sklopu priprema za kvalifikacije, uoči predstojećeg Svetskog prvenstva koje će se održati od 27. avgusta do 12. septembra naredne godine u Kataru.

Večerašnji spektakl imaće sve, samo ne duel s epitetom "prijateljskog". Publika u Beogradskoj areni imaće priliku da uživa u majstorijama najvećih asova NBA lige kao što su najbolji igrač sveta Nikola Jokić s jedne, odnosno, Viktor Vembanjama najbolji defanzivac najjače lige na svetu, s druge strane.

Isti rivali će na parket izaći četiri dana kasnije, u nedelju 23. avgusta (18.00), kada će Francuska u Ruanu ugostiti izabranike selektora Dušana Alimpijevića.

Nikola Jokić u reprezentaciju dolazi kao novi kapiten, u odsustvu Bogdana Bogdanovića i trostruki MVP NBA lige. Ova priznanja je osvajao 2021, 2022. i 2024. godine, dok je već pokazao koliko njegova igra znači ostalim srpskim košarkašima.

U julskoj kvalifikacionoj akciji za Svetsko prvenstvo zabeležio je tripl-dabl i predvodio nacionalni tim do dve pobede. Njegov povratak u reprezentaciju posebno dobija na težini kada se zna da će jednu od najvećih NBA zvezda imati naspram sebe.

Vembanjama je u sezoni 2023/24 proglašen za najboljeg rukija NBA lige, dok je u sezoni 2025/26 osvojio priznanje za najboljeg defanzivca. Tako je postao najmlađi osvajač nagrade u istoriji, ali i prvi igrač koji ju je dobio jednoglasnom odlukom.

As San Antonija je poslednji put za reprezentaciju igrao 2024. godine na Olimpijskim igrama u domovini.

Tada je Srbija pobedila Francusku u Lionu rezultatom 79:67, Nikola Jokić je predvodio "orlove" sa dabl-dablom, upisavši 20 poena i 12 skokova. S druge strane, Vembanjama je takođe imao dvocifren učinak, postigao je 14 koševa i dodao 10 uhvaćenih lopti.

Selektor gostiju Frederik Fotu ima na raspolaganju najveće zvezde, pošto je u sastavu i nekad najbolji defanzivac NBA lige, Rudi Gober, kao i još jedan povratnik u nacionalni tim, Evan Furnije iz Olimpijakosa.

Srbiju u avgustu čekaju provere sa Islandom 28. avgusta takođe u Beogradskoj areni (20.00) i tri dana kasnije u Bolonji protiv Italije (19.30).

Vođa "orlova" Dušan Alimpijević na raspolaganju ima sledeće igrače: Nemanja Dangubić, Aleksa Avramović, Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Jovan Novak, Marko Gudurić, Nikola Milutinov, Luka Mitrović, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Stefan Momirov, Arijan Lakić, Nikola Đurišić, Nikola Jović, Nikola Jokić (kapiten), Mihailo Petrović i Nikola Džepina.

Selektor Francuza, Fotu može da računa na ove snage: Viktor Vembanjama (kapiten), Rudi Gober, Evan Furnije, Silvan Fransisko, Aksel Butej, Nadir Hifi, Džejlen Hord, Amin Nuo, Iv Pons, Maksim Reno, Metju Strazel, Trej Tarpi, Žoel i Žerald Ajaji.

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