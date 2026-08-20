BRNABIĆ ŽESTOKO O POSLEDICAMA BLOKADA: Univerzitet u Beogradu van 500 najboljih

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da nije iznenađena zbog toga što Univerzitet u Beogradu više nije među 500 najboljih na svetu, jer je taj univerzitet propustio čitavu akademsku godinu i sprečio studente da studiraju i ocenila da će se posledice blokada tek videti u narednim godinama.

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Brnabićeva je rekla da su blokade onemogućile, sem redovnih nastavnih aktivnosti i nastavak naučno-istraživačke delatnosti na fakultetu.

- Imate univerzitet koji je propustio čitavu akademsku godinu i sprečio studente da studiraju, i sprečio blokadama i profesore i one koji su želeli da predaju da predaju, i one koji su želeli da se bave naučnim radom da se bave naučnim radom. Sad odjednom: 'Znate, nisu mogli da predaju, ali su mogli da se bave naučnim radom'. Nemojte zamlaćivati ljude, stvarno je već sramota šta slušamo od blokadera sa univerziteta. Da su blokade blagotvorne po naučni rad i po obrazovanje, verujem da bi svake godine postojale na Harvardu, Kembridžu, Oksfordu, MIT-u, a s obzirom na to da ne postoje, onda verovatno baš i nisu dobre - ukazala je ona za Prvu TV odgovarajući na pitanje da li je iznenađena zbog toga što je Univerzitet u Beogradu pao na Šangajskoj listi.

Istakla je da je pad na toj listi posledica nerada od ranije, odnosno od trenutka kada Vladan Đokić rukovodi tom intitucijom.

- Ovo je posledica njihovog nerada od ranije, od kad univerzitetom rukovodi političar Vladan Đokić, a posledice samih blokada ćemo trpeti i gledati tek u godinama koje slede - objasnila je ona. Dodala je da "blokaderi sa univerziteta" tvrde da Univerzitet u Beogradu već godinama nema podršku države, ali je istakla da je država u poslednje dve godine kumulativno podigla plate univerzitetskih profesora za 22 odsto.

- Samo tokom 2025. godine plate profesora su podignute na visokoškolskim ustanovama 15,9 odsto, naravno uključujući Univerzitet u Beogradu, izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je bio u Skupštini onaj dan kada su pokušavali da nas ubiju onim dimnim bombama, suzavcima, biber sprejovima, aparatima za gašenje požara. Toliko je blokaderima iz bivše vlasti, ovima koji su u parlamentu, stalo do toga da ulažemo dodatno u visoko obrazovanje. Mi smo se izborili i usvojili taj zakon, time povećali plate profesorima za 16 odsto. Dodatno, u januaru 2026. godine su povećane plate 5,1 odsto, tako da su kumulativno plate povećane nešto iznad 22 odsto- rekla je Brnabić.

Istakla je da plate univerzitetskih profesora sada iznose 176.000 dinara neto, dok su u vreme prethodne vlasti njihove plate iznosile 77.000 dinara.

- Za uzvrat smo dobili to da oni nisu radili, da su maltretirali studente, da su delili studente na tzv. 'režimske studente' i na njihove omiljene studente, 2-3-5 procenata, ovih plenumaša, blokadera - rekla je Brnabićeva.

Ona je istakla da budžet za visoko obrazovanje trenutno iznosi preko 72 milijarde dinara godišnje.

-Mi smo došli do toga da je budžet za visoko obrazovanje došao na preko 72 milijarde dinara, to vam je preko 615 miliona evra godišnje. Ali šta smo dobili za to? Šta su dobili studenti za to? Šta je država dobila za to? Da vi imate praktično terorističke ćelije na tom univerzitetu i da blokaderi misle da je to lepo i blagotvorno- objasnila je.

Naglasila je da je nemoguće upoređivati sistem finansiranja visokog školstva u EU i Srbiji, jer se u državama EU finansira u odnosu na kvalitet i rezultate, dok se blokaderi bore da se u obzir za finansiranje ne uzimaju rezultati i kvalitet nastave.

(Tanjug)