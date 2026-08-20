Panorama

DOBAR DAN ZA POTPISIVANJE UGOVORA Astro savet za četvrtak, 20. avgust: Evo koje znake aktivira veliki vatreni trigon

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

20. 08. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SUNCE, simbol uspeha, vitalnosti, energije, pozicije, jačeg pola, blizu fiksne zvezde Regulus u Lavu, znaku ljubavi i kreativnosti, obrazuje trigon sa crnim Mesecom Lilitom (simbolom strasti, ne samo u ljubavi već i u poslu) u Strelcu, znaku blagostanja, putovanja i obrazovanja, u koji danas ulazi i Mesec.

ДОБАР ДАН ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА Астро савет за четвртак, 20. август: Ево које знаке активира велики ватрени тригон

Foto: Deposit/ serezniy

To znači da se na nebu aktivira veliki vatreni trigon, odnosno, trigon u vatrenim znacima, koji donosi uspeh i dobitke pre svega vatrenim (Ovan, Lav, Strelac), a zatim i vazdušnim znacima (Blizanci, Strelac, Vodolija). Dan je povoljan za dogovore i potpisivanje ugovora, važnih dokumenata.

Mesec pravi opoziciju sa Uranom, planetom više sile, koja može doneti iznenadnu promenu planova i vanredne troškove. Blizancima je Mesec u kući partnerskih odnosa pa će biti sukoba sa voljenom osobom, ali i sa poslovnim parttnerima, prijateljima, bližom okolinom.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao

MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao