DOBAR DAN ZA POTPISIVANJE UGOVORA Astro savet za četvrtak, 20. avgust: Evo koje znake aktivira veliki vatreni trigon
SUNCE, simbol uspeha, vitalnosti, energije, pozicije, jačeg pola, blizu fiksne zvezde Regulus u Lavu, znaku ljubavi i kreativnosti, obrazuje trigon sa crnim Mesecom Lilitom (simbolom strasti, ne samo u ljubavi već i u poslu) u Strelcu, znaku blagostanja, putovanja i obrazovanja, u koji danas ulazi i Mesec.
To znači da se na nebu aktivira veliki vatreni trigon, odnosno, trigon u vatrenim znacima, koji donosi uspeh i dobitke pre svega vatrenim (Ovan, Lav, Strelac), a zatim i vazdušnim znacima (Blizanci, Strelac, Vodolija). Dan je povoljan za dogovore i potpisivanje ugovora, važnih dokumenata.
Mesec pravi opoziciju sa Uranom, planetom više sile, koja može doneti iznenadnu promenu planova i vanredne troškove. Blizancima je Mesec u kući partnerskih odnosa pa će biti sukoba sa voljenom osobom, ali i sa poslovnim parttnerima, prijateljima, bližom okolinom.
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