"PREDSEDNIK JE U NARODU I S NARODOM DO KRAJA, NEVEROVATNO ODAKLE MU TOLIKA SNAGA" Vučević: Građani na izborima odlučuju o sebi

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na TS mediji da, kada su izbori u pitanju, ne treba snažnija motivacija od činjenice da građani odlučuju o sebi, a ne o nekim političarima.

FOTO: Vidoje Manojlović

Predsednik države je u narodu i sa narodom do kraja svog mandata i to je, kako je rekao Vučević, jako važno.

- On nije manje motivisan ili radan, to je nešto što je primer i opomena drugim ljudima. To je neverovatno odakle mu tolika snaga i energija. Mogu da svedočim koliko je to zahtevno. Nama se čini da je to pojavljivanje, svaki taj susret nosi i razmenu energija i mnogo kritika, predloga, molbi. Vučić je i dalje vredan đak kada su u pitanju pripreme za odlazak na teren. Narednih dana odlazi u Mačvanski, Jablanički, Pčinjski, mislim da uskoro ide i u Raški okrug. Ono što smo videli da tu nema montiranih događaja i scenarija. To što radi Vučić je važno i lekovito i za građane i za njega. Kada smo bili u selu Mramorak sa Vučićem, tu je poslednji put bio Karađorđe. A ovi drugi imaju drugačiji pristup, kreću se u začaranim krugovima. Za mene su svi sad tu jasno definisani - rekao je Vučević.

Građani na izborima odlučuju o sebi

Vučević je istakao da kada su izbori u pitanju veruje da ne treba snažnija motivacija od činjenice da građani odlučuju o sebi, a ne o nekim političarima.

-Kako ljudi budi odlučili tog oktobra ili novembra, kad god budu bili izbori, odlučuju o sebi- da li ćemo preći 10 miliona putnika na aerodromu, da će nastaviti da se brine o Republici Srpskoj i Kosovu i Metohiji. Ili ćete da izabere skupinu ljudi koji su se čudnim algoritmima ili pravilima kandidovali, za listu koja se zove studentska a nema studenata. Što se tiče SPS-a, ja nemam da dodam više od onoga što je rekao Vučić. Nama su neke poruke jasne i pozicije vidljivije. Razumeli smo da naša lista mora da pobedi sama. Naša lista jasno poručuje da je napad jednog pojedinca na nas, već je to napad cele te organizacije. Svima poštovanje, izvolite na izbore, kandidujte ljude i programe, svi imaju pravo da se kandiduju i vide šta će građani reći - rekao je Vučević.

Studentska lista bez studenata

Nema studenata na studentskoj listi, dominiraju ljudi koji su, kako je rekao Vučević, decenijama na političkoj sceni.

-Mislim da ćemo na našoj listi imati, kao svaki put, a ovaj put kao nikada do sada nove ljude koji će biti na poslaničkoj listi. Biće tu ljudi koji nisu deo naše stranke, ljudi iz koalicije. Ako dobijemo poverenje građana na izborima o tome će pričati naš kandidat za premijera Aleksandar Vučić. Mi ne želimo kao stranka da prepisujemo sve isto što je bilo pre 5, 7 ili 12 godina. nesporno je da smo osetili impuls javnosti naroda da želi promene, ali ne one da uzme kamen ili jaja i gađa nekoga. Mi u SNS moramo da razumemo da su neke druge generacije, drugačije su geopolitičke okolnosti. Mi ove godine slavimo 18 godina. nije ovo seča knezova. Prirodno je da imate nekoga ko se zamorio, demotivisao. Naš kandidat za predsednika Vlade Aleksandar Vučić imaće jedan snažan tim - naveo je Vučević.

Vučić ima najjači politički autoritet

Predsednik države kao jedini koji je direktno biran ima najjači politički autoritet, smatra Vučević, da može da ukazuje ostalim sistemima države šta je loše urađeno.

-Politička težina dolazi od znanja i iskustva i legitimiteta koji dobija od građana. Moj utisak je da ova blokaderska strana užasno potcenjuje zannje i iskustvo koje ima Aleksandar Vučić i da je on sada već veteran na političkoj sceni. Da li su svi radili kako je trebalo ili ne, o tome će konačan sud dati građani, ali ćemo i mi raspravljati u našoj stranci - rekao je Vučević.

Lider naprednjaka smatra da nema razloga da građani strahuju zbog mogućnosti da se ponovi ono što se ponavljalo 2024 i 2025. godine, kada se izlazilo na ulice.

-Upozoravajuća je činjenica da ljudi koji se kandiduju ne žele da sednu za sto sa drugim ljudima, da ne žele da razgovaraju sa predsednikom države. Zabrinjavajuće je da imate deo političke scene koji ne želi da potvrdi da kako narod odluči tako će biti. Da kažem ispred SNS - kako građani budu odlučili na izborima, mi ćemo to priznati iste večeri. To nismo čuli od njih. Razumeli smo da su oni favoriti po nekim istraživanjima - rekao je Vučević.