DUGUJEMO NAŠIM PRECIMA BORBU ZA NAŠU SRBIJU: Dirljiva poruka profesorke istorije na skupu građana protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

24. 08. 2025. u 08:18

GOTOVO 72.000 ljudi okupilo se sinoć širom Srbije, kako bi iskazali svoj stav protiv blokada i želju da se vrate normalnom životu.

Foto: Novosti

Građani protiv blokada ustali su juče i u Negotinu. 

- Ja kao master istoričar i profesor istorije danas sam ovde pre svega iz razloga što smatram da dugujemo našim precima borbu za našu Srbiju, i da naši mladi naraštaji i studenti i učenici osnovnih i srednjih škola zaslužuju normalno i redovno obrazovanje - poručila je profesorka istorije iz Negotina. 

Pogledajte snimak: 

Podsetimo, građani Srbije juče su poslali jasnu poruku svima da žele mir, žele normalan život.

