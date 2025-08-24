DUGUJEMO NAŠIM PRECIMA BORBU ZA NAŠU SRBIJU: Dirljiva poruka profesorke istorije na skupu građana protiv blokada (VIDEO)
GOTOVO 72.000 ljudi okupilo se sinoć širom Srbije, kako bi iskazali svoj stav protiv blokada i želju da se vrate normalnom životu.
Građani protiv blokada ustali su juče i u Negotinu.
- Ja kao master istoričar i profesor istorije danas sam ovde pre svega iz razloga što smatram da dugujemo našim precima borbu za našu Srbiju, i da naši mladi naraštaji i studenti i učenici osnovnih i srednjih škola zaslužuju normalno i redovno obrazovanje - poručila je profesorka istorije iz Negotina.
Pogledajte snimak:
Podsetimo, građani Srbije juče su poslali jasnu poruku svima da žele mir, žele normalan život.
