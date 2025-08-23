Politika

"VRATITE MI MOJU SRBIJU!" Građani protiv blokada poslali moćnu poruku (VIDEO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 21:54

Građani Srbije danas su poslali jasnu poruku svima da žele mir, žele normalan život.

Foto Novosti

Mi smo obični ljudi i dosta nam je rušenja i nasilja. Blokada Srbije uskratila nam je, ukinula i zabranila normalan život.

Samo hoćemo svoju zemlju nazad. Da kao svi normalni ljudi imamo stabilnost, sigurnost i da možemo da planiramo budućnost za svoju decu.

Svi mi treba da se menjamo, ali ne i da rušimo jedinu otadžbinu koju imamo.

Zato smo izašli na ulice Srbijen da bismo se borili protiv blokada, za našu zemlju i za njenu budućnost.

Vratite mi moju Srbiju!

