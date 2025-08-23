"VRATITE MI MOJU SRBIJU!" Građani protiv blokada poslali moćnu poruku (VIDEO)

Građani Srbije danas su poslali jasnu poruku svima da žele mir, žele normalan život.

Foto Novosti

Mi smo obični ljudi i dosta nam je rušenja i nasilja. Blokada Srbije uskratila nam je, ukinula i zabranila normalan život.

Samo hoćemo svoju zemlju nazad. Da kao svi normalni ljudi imamo stabilnost, sigurnost i da možemo da planiramo budućnost za svoju decu.

Svi mi treba da se menjamo, ali ne i da rušimo jedinu otadžbinu koju imamo.

Zato smo izašli na ulice Srbijen da bismo se borili protiv blokada, za našu zemlju i za njenu budućnost.

Vratite mi moju Srbiju!