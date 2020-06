B. Dabić | 21. jun 2020. 22:15 | Komentara: 0

Sveštenici u Baru poručili su u nedelju veče nakon održane litije ulicama grada da su okupljanja, litije zbog spornog Zakona o slobodi veroispovesti,a ne zbog toga da bi rušili državu, ustavni poredak, da bi se bavili politikom i razvijali nacionalnu mržnju.Nakon litije okupljenim vernicima ispred Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira obratio se paroh Barski Nikola Radović koji se osvrnuo se na izjavu direktora policije, ne želeći da mu izgovara ime. Direktor policije (Veselin Veljović), naveo je sveštenik Radović, je danas izjavio „da su litije zbor četništva, mrziteljstva, da je crkva 90-tih sa jednom rukom u krstu, a sa drugom u mitraljezu sijala stravu po bivšoj Jugoslaviji, i mnoge druge reči“.- Samo mogu pitati ga da li si ti čoveče noramalan. Najsrdačnije bi mu preporučio neku psihijatrijsku zdarvstvenu ustanovu, psihologa, a ako mu oni ne pomognu dobrodošao je u crkvu kod popa, kazao je sveštenik Radović dodajući da ni direktor policije, ni premijer ne treba da dele građane Crne Gore, na ove,ili one.On je istakao da jedan čovek ne predstavlja policiju, niti jedan lekar zdravstveni system, ted a među uniformisanim policajcima ima mnogo poštenih i časnih ljudi.-Kroz litije se preobrazio naš narod.Uzdigao se duhovno, pokajao i okrenuo ka večnom smislu kome smo svi pozvani, na večni život i sve ono čemu nas večna crkva uči. Ovih dana svi smo svedoci veoma intenzivnim žustrim klevetama, lažima i neistinama koje se izriču na račun litija, sabranja i naše molitve. Svima je jasno da je naš narod dovoljno pametan da razume, i razlikuje šta je laž, a šta istina, kazao je sveštenik Radović dodajući da ne zna da li oni koji napadaju crkvu veruju u to 100 %.Vama, prepušatam da ocenite istinitost njihovih tvrdnjiVečeras je u Baru litija krenula nakon molebana u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira.-Krenućemo ulicama grada, sa molitvom na usnama i ikonom u rukama, kazao je Paroh barski, arhijerejski namesnik, protojerej stavrofor Slobodan Zeković. On je pozvao vernike da se poštuju preporuke ministarstva zdravlja i NKT –a.Iako je litija bila na vreme najavljena, policija nije obezbeđivala kroz grad jer je, po njihovoj proceni, bilo oko 1.500 osoba. Prema preporukama NKT –a dozvoljena su javna okupljanja do 200 ljudiSveštenik Radović je najavio sledeću litiju u nedelju- na Vidovdan.