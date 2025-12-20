TIP ostali sportovi

BUNDESLIGA: Kil u malom problemu, Melsungen uzima bodove u gostima...

Marko Milosavljević

20. 12. 2025. u 10:50

OVOG vikenda pratimo 18. kolo nemačkog rukometnog šampionata, a mi smo za vas spremili nove predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Bundesliga

18.00 Erlangen - Melsungen H2 2,5 (2,10)

20.00 Kil - Hanover H2 -3,5 (2,00)

Kvota: 4,20

