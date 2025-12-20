"MA KOLIKO SE TO NE SVIĐALO VAŠINGTONU, BRISELU, MOSKVI..." Vučić objavio moćnu poruku (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom "Instagram" profilu da se Srbija neće priklanjati nikome, te da je "na svojoj strani", ma koliko se to ne sviđalo Vašingtonu, Briselu, Moskvi ili bilo kome.

FOTO TANJUG/DIMITRIJE NIKOLIĆ

- Srbija je na svojoj strani. Ma koliko se to ne sviđalo Vašingtonu, Briselu, Moskvi, bilo kome. Mi nećemo da ratujemo. Mi snažimo svoju vojsku, kupujemo mnogo novih sistema. Hoću da se ljudi osećaju mirno. Da znaju da imamo veoma snažne odvraćajuće faktore i da oni koji misle da bi nešto trebalo da pokušaju, ili razmišljaju o tome da i te kako znaju da to nije moguće da urade jer bi im gubici bili nesagledivi i nemogući da bi taj napad mogao da opstane - objavio je Vučić na svom "Instagram" profilu.