"MA KOLIKO SE TO NE SVIĐALO VAŠINGTONU, BRISELU, MOSKVI..." Vučić objavio moćnu poruku (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom "Instagram" profilu da se Srbija neće priklanjati nikome, te da je "na svojoj strani", ma koliko se to ne sviđalo Vašingtonu, Briselu, Moskvi ili bilo kome.
- Srbija je na svojoj strani. Ma koliko se to ne sviđalo Vašingtonu, Briselu, Moskvi, bilo kome. Mi nećemo da ratujemo. Mi snažimo svoju vojsku, kupujemo mnogo novih sistema. Hoću da se ljudi osećaju mirno. Da znaju da imamo veoma snažne odvraćajuće faktore i da oni koji misle da bi nešto trebalo da pokušaju, ili razmišljaju o tome da i te kako znaju da to nije moguće da urade jer bi im gubici bili nesagledivi i nemogući da bi taj napad mogao da opstane - objavio je Vučić na svom "Instagram" profilu.
Preporučujemo
ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.
20. 12. 2025. u 07:09
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
Objavljeni INTIMNI kadrovi Melanije Tramp iz KUPATILA - i to ZLATNOG! Donald je pitao da li je videla, ona mu odgovorila (VIDEO)
MELANIJA je besprekorno stilizovana – šeširi, štikle, frizura – sve je u skladu sa njenim hladnim i kontrolisanim imidžom
19. 12. 2025. u 19:01
Komentari (0)