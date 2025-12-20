MASOVNI NAPAD RUSIJE NA ODESU: Broje se mrtvi i ranjeni, Moldavija zatvorila granicu (VIDEO)

RUSIJA je u noći 19. decembra izvela napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti na jugu Ukrajine, pri čemu je poginulo najmanje osam osoba, a 27 je povređeno, saopštila je Državna služba za vanredne situacije.

Foto: X

- Sinoć je Rusija izvela raketni udar na objekat lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti. Neki od nastradalih nalazili su se u autobusu koji je bio u epicentru udara - navedeno je u saopštenju Državne službe za vanredne situacije objavljenom na Telegramu.

People were killed in their cars when Russia struck port infrastructure in Odesa region. Seven dead.



This comes after repeated strikes on key bridge in the region.



Russia has gone completely off-ramp on Odesa. pic.twitter.com/YKpKLE02mI — Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 19, 2025

Prema ranijim izjavama guvernera Odeske oblasti Olega Kipera, udar je izazvao požar među teretnim kamionima na parkingu u krugu luke, a ruski balistički projektili su - masovno napali - ovaj lučki objekat.

Šteta na vozilima i prekidi u snabdevanju

U napadu su oštećena i vozila u blizini, a svi požari su u međuvremenu ugašeni, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je 19. decembra oko 21 čas po lokalnom vremenu upozorilo na pretnju od ruskih balističkih raketa, a nekoliko minuta kasnije prijavljene su eksplozije u Odeskoj oblasti.

7 killed and 15 injured after Russia struck port infrastructure in Odesa district with ballistic missiles, the regional military administration reports. Damage includes critical facilities in and around the port area. Emergency services and responders are working on the ground. pic.twitter.com/3hCK2wG9G5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2025

Lučka infrastruktura Odeske oblasti redovno je meta ruskih napada. Nedavni udari u regionu doveli su do višednevnih nestanaka struje i ostavili stanovnike bez vode.

Napadi na saobraćaj i kritičnu infrastrukturu

Noć uoči napada na luku, ruski dronovi su gađali saobraćajnu infrastrukturu u regionu: oštećen je most na magistrali M15 Odesa–Reni, zbog čega je susedna Moldavija zatvorila obližnje granične prelaze.

- Neprijatelj nastavlja da neprekidno bombarduje naš region, ali mi činimo sve da obezbedimo bezbednost ljudi i da transport i logistika nastave da funkcionišu - rekao je Kiper povodom napada na most.

Another video from the scene of the missile attack on the port in Odesa.



At least seven people were killed, probably most in the truck park where this was shot with multiple trucks burning after the arrival of the ballistics. pic.twitter.com/fH7ELeivO6 — Tim White (@TWMCLtd) December 20, 2025

Još jedan napad 13. decembra Kiper je opisao kao jedan od najvećih noćnih udara od početka ruskog napada punog obima.

Rusija u okviru šire kampanje sistematski gađa civilnu energetsku i komunalnu infrastrukturu širom Ukrajine.

(Kijev independent)