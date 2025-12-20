MASOVNI NAPAD RUSIJE NA ODESU: Broje se mrtvi i ranjeni, Moldavija zatvorila granicu (VIDEO)
RUSIJA je u noći 19. decembra izvela napad na lučku infrastrukturu Odeske oblasti na jugu Ukrajine, pri čemu je poginulo najmanje osam osoba, a 27 je povređeno, saopštila je Državna služba za vanredne situacije.
- Sinoć je Rusija izvela raketni udar na objekat lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti. Neki od nastradalih nalazili su se u autobusu koji je bio u epicentru udara - navedeno je u saopštenju Državne službe za vanredne situacije objavljenom na Telegramu.
Prema ranijim izjavama guvernera Odeske oblasti Olega Kipera, udar je izazvao požar među teretnim kamionima na parkingu u krugu luke, a ruski balistički projektili su - masovno napali - ovaj lučki objekat.
Šteta na vozilima i prekidi u snabdevanju
U napadu su oštećena i vozila u blizini, a svi požari su u međuvremenu ugašeni, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je 19. decembra oko 21 čas po lokalnom vremenu upozorilo na pretnju od ruskih balističkih raketa, a nekoliko minuta kasnije prijavljene su eksplozije u Odeskoj oblasti.
Lučka infrastruktura Odeske oblasti redovno je meta ruskih napada. Nedavni udari u regionu doveli su do višednevnih nestanaka struje i ostavili stanovnike bez vode.
Napadi na saobraćaj i kritičnu infrastrukturu
Noć uoči napada na luku, ruski dronovi su gađali saobraćajnu infrastrukturu u regionu: oštećen je most na magistrali M15 Odesa–Reni, zbog čega je susedna Moldavija zatvorila obližnje granične prelaze.
- Neprijatelj nastavlja da neprekidno bombarduje naš region, ali mi činimo sve da obezbedimo bezbednost ljudi i da transport i logistika nastave da funkcionišu - rekao je Kiper povodom napada na most.
Još jedan napad 13. decembra Kiper je opisao kao jedan od najvećih noćnih udara od početka ruskog napada punog obima.
Rusija u okviru šire kampanje sistematski gađa civilnu energetsku i komunalnu infrastrukturu širom Ukrajine.
(Kijev independent)
