OVO NIKAKO NE RADITE DRUGOG DANA SVETOG NIKOLE: Običaji koje mnogi vernici ne znaju

SVETI Nikola ili Nikoljdan je slava koju slavi veliki broj vernika u Srbiji. Često možemo čuti da je to dan kada ili slavite ili idete na slavu, pa ne čudi što se za ovaj dan vezuju brojni običaji.

Foto: N. Živanović, SPC

Jedan od njih odnosi se na dan nakon slave, odnosno na drugi dan Svetog Nikole. Ovaj običaj odnosi se na to šta treba uraditi sa preostalim žitom i svećom koja nije izgorela do kraja.

Sveštenici smatraju da su sveća i žito rezervisani samo za dan slave i sveca kojeg obeležavamo. Ipak, ima i onih koji smatrahu da se žitom služe gosti sve dok se ne pojede, a da se sveća pali i na paterice. Treći pak zastupaju stav da žito poslužuju i drugi dan, ali sveću tada ne pale.

Šta je od ovoga ispravno?

Pšenično zrno u hrišćanstvu je simbol večnog života, smrti i vaskrsenja, kada se seje ono umire i klija, ali iz njega se rađa novi život koji donosi stostruki rod.

Slavsko žito se kuva i prinosi u slavu Božiju i čast svetitelja koji se slavi, kao i za zdravlje i napredak doma i njegovih ukućana, ali prvenstveno za pokoj duša svih predaka u tom domu. Služi se gostima i ukućanima dok se ne pojede. Veliki greh je baciti ga.

Sveća simbolizuju svetlost Hristove nauke i gori tokom celog dana slave. Kada poželimo da je ugasimo, prvo se prekrsite i to učinite sa slavskim vinom.

Kako su slavske sveće prilično velike, uglavnom se desi da ne dogori sasvim. Prema rečima sveštenika, u tom slučaju bi je trebalo staviti pored ikone, gde bi trebalo da stoji do naredne godine, a palite je za vreme porodičnih molitvi. A ako i drugog dana imate goste, valjalo bi da se pomolite Bogu i upalite je.

Osim toga, kako stari običaju nalažu, na dan nakon krsne slave ne treba obavljati bilo kakav kućni posao. Takođe, domaćini bi trebalo da spremaju samo hranu i to isključivo posnu, jer i drugi dan slave se ne služi mrsna hrana. Konzumiranje mrsne hrane na ovaj praznik je zabranjeno, pošto je u toku veliki Božićni post.

(Mondo)