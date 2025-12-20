Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

20. 12. 2025. u 07:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Subota

16.00 Mančester siti - Vest hem 1 (1,21)

18.00 IMT Novi Beograd - Partizan 2 (1,52)
21.00 Real Madrid - Sevilja 1 (1,21)

Ukupna kvota: 2,23

Danas biramo tri glavna favorita, Sitiju i Realu su potrebne pobede da zakuvaju borbu za titulu, dok bi Partizan trijumfom održao lepu prednostu (+4) u odnosu na Crvenu zvezdu.

