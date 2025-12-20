LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Subota
16.00 Mančester siti - Vest hem 1 (1,21)
21.00 Real Madrid - Sevilja 1 (1,21)
Ukupna kvota: 2,23
Danas biramo tri glavna favorita, Sitiju i Realu su potrebne pobede da zakuvaju borbu za titulu, dok bi Partizan trijumfom održao lepu prednostu (+4) u odnosu na Crvenu zvezdu.
