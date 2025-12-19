"RADUJEM SE UVEK KAD DOĐEM OVDE" Patrijarh na Nikoljdan bogoslužio u Nišu povodom krsne slave mitropolita Arsenija

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas u Nišu liturgiju povodom krsne slave mitropolita niškog Arsenija, saopštila je SPC.

FOTO: SPC

"Braćo i sestre, radujem se kad god dolazim u Niš, a posebno se radujem kada imamo priliku da se zajedno sa vašim mitropolitom Arsenijem i drugom braćom arhijerejima molimo Bogu, da služimo svetu liturgiju, da se sabiramo ovde u hramu i da činimo ono što je najvažnije za naš život, a to je da koliko god možemo imamo neraskidivu zajednicu sa živim Bogom", rekao je patrijarh na praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog Čudotvorca i krsnu slavu mitropolita niškog Arsenija.

Patrijarh Porfirije je naveo da samo u čvrstoj i čistoj zajednici ljubavi sa Bogom, postajemo sposobni da živimo onako kako treba.

"Onda postajemo sposobni da ostvarujemo ono što je najpotrebnije i najvažnije u našem životu, a to je da jedni druge vidimo i prepoznajemo kao braću, kao sebi bliske, kao sebi važne", naglasio je patrijarh koji je predvodio liturgijom u niškom Sabornom hramu Silaska Svetog Duha na apostole.

Liturgijom su sasluživali arhijereji niški Arsenije, dalmatinski Nikodim i valjevski Isihije; kao i mnogobrojno sveštenstvo i monaštvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve uz prisustvo vernika.

Lepoti praznične službe doprinelo je pojanje znamenitog niškog crkvenog hora Branko.



"Radujem se uvek kad dođem ovde u Niš i kada vidim vaša lica i kroz njih vaša srca, a kroz vaš pogled prisustvo pogleda Božjeg u nama i među nama. Danas smo imali još dodatnu radost, jer smo došli da zajedno sa našim vladikom Arsenijem proslavimo njegovu slavu, da proslavimo Svetog oca Nikolaja, za koga kažu da ga slavi čitav srpski narod kao slavu, jer pola porodica Svetog Nikolaja ima kao svoje zaštitno krsno ime, a druga polovina nas dolazi da zajedno sa njima delimo radost i da se svi zajedno molimo Svetom Nikolaju", rekao je patrijarh.

On je dodao da se proslavljanje slave započinje na svetoj liturgiji, a nastavlja za trpezom ljubavi.

"Kada slavimo svetitelje Božje, mi slavimo ime Hristovo, slavimo vrlinu koja je filigrantski iscrtana u srcu i u duši svetitelja kog slavimo. Pokažimo da želimo da se ugledamo na vrlinu Svetog Nikolaja Čudotvorca - doslednog, istrajnog i odanog bližnjima, Gospodu i Paravoslavlju", poručio je patrijarh prisutnima.

(Tanjug)

