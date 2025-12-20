OBOREN REKORD POLJSKOG FUDBALA: Bivši igrač Zvezde stigao u Viđev

KAKAV transfer. Oboren je rekord poljskog fudbala kada je u pitanju dovođenje jednog igrača. Sve to je uradio Viđev iz Lođa.

FOTO: M. Vukadinović

Ovaj klub doveo je bivšeg igrača Crvene zvezde Osmana Bukarija koji je doveden iz američkog Ostina za 5.000.000 evra, plus 20 odsto od naredne prodaje.

Brzonogo krilo iz Gane je potpisalo ugovor do 2030. godine, a ovaj transfer je mnoge ljubitelje fudbala iznenadio, posebno što se govorilo da bi ovaj 27-godišnjak mogao da se vrati u Beograd.

Ipak, Bukari je tokom predstavljanja istakao da je imao veliku želju da se vrati u Evropu i nije oklevao kad je stigla ponuda Viđeva.

- Mogu reći da mi je u Ostinu bilo dobro, ali kao fudbaleru, ponekad vam je potrebna promena sredine. Često je to i zbog porodice. Želeo sam da se vratim u Evropu i nastavim karijeru ovde. Ono što me je ubedilo da napravim taj prelaz bio je razgovor o tome šta Viđev traži i kakav tip igrača žele. Srećan sam što sam u Lođu - rekao je Bukari.

Podsetimo, on je dres Crvene zvezde nosio od 2022. do 2024. godine i nakon toga je otišao u MLS. U dresu Ostina je odigrao 50 utkmica i postigao šest golova, uz 10 asistencija.

