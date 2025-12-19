CECA RAŽNATOVIĆ SLAVI NIKOLJDAN: Pristižu gosti i slavlje u punom jeku (FOTO)

NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović ugostila je večeras svoje zvanice na obeležavanju Nikoljdana u porodičnom domu.

Foto: Novosti

Slava Sveti Nikola danas se obeležava u domovima širom Srbije, pa tako i među brojnim poznatim ličnostima. Svetlana Ceca Ražnatović ovaj veliki praznik za svoju porodicu tradicionalno slavi u vili na Dedinju, u krugu najbližih, ali i prijatelja koji svake godine dolaze u velikom broju. Foto: Novosti

Prvi od gostiju pojavio se frizer Stevan Radivojević, tekstopisac Biljana Spasić i fotograf Miloš Nadaždin, glumica Tara Milutinović sa Darijom, pevač Đorđe David kao i Žika Jakšić. Foto: Novosti

Rodići su takođe došli na Dedinje noseći poseban brojne poklone u rukama.

Bili su raspoloženi, a na pitanje novinara šta se očekuje na trpezi kod Cece i kakav je domaćica, Danijela Rodić je kratko rekla:

- Sve! Odlična je domaćica.

Nema sumnje da je kod folk zvezde i ove godine bilo veselo.

