CECA RAŽNATOVIĆ SLAVI NIKOLJDAN: Pristižu gosti i slavlje u punom jeku (FOTO)
NAJVEĆA balkanska estradno-muzička folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović ugostila je večeras svoje zvanice na obeležavanju Nikoljdana u porodičnom domu.
Slava Sveti Nikola danas se obeležava u domovima širom Srbije, pa tako i među brojnim poznatim ličnostima. Svetlana Ceca Ražnatović ovaj veliki praznik za svoju porodicu tradicionalno slavi u vili na Dedinju, u krugu najbližih, ali i prijatelja koji svake godine dolaze u velikom broju.
Prvi od gostiju pojavio se frizer Stevan Radivojević, tekstopisac Biljana Spasić i fotograf Miloš Nadaždin, glumica Tara Milutinović sa Darijom, pevač Đorđe David kao i Žika Jakšić.
Rodići su takođe došli na Dedinje noseći poseban brojne poklone u rukama.
Bili su raspoloženi, a na pitanje novinara šta se očekuje na trpezi kod Cece i kakav je domaćica, Danijela Rodić je kratko rekla:
- Sve! Odlična je domaćica.
Nema sumnje da je kod folk zvezde i ove godine bilo veselo.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
