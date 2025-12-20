ARSENAL U PADU FORME: "Tobdžije" su i dalje na liderskoj poziciji, ali igra upozorava

EVERTON dočekuje lidera Arsenal u poslednjoj utakmici subotnjeg programa 17. kola Premijer lige.

FOTO: Tanjug/AP

Mikel Arteta će u subotu uveče prvi put kao trener Arsenala posetiti novi dom Evertona, stadion na nekadašnjem Bramli-Mur doku. Londonski klub dolazi kao lider na tabeli, dok domaćin sa Mersisajda pokušava da nastavi dobru seriju i zadrži priključak sa ekipama koje ciljaju Evropu.

Arsenal je u prethodnom kolu na jedvite jade savladao fenjeraša Vulverhempton, u meču koji je pokazao i najslabije lice „tobdžija“ ove sezone. Iako su gosti bili nadomak boda, nesrećan autogol u završnici spasao je Artetinu ekipu, koja je pobedu dočekala bez euforije, više sa olakšanjem nego sa zadovoljstvom.

Taj trijumf omogućio je Arsenalu da zadrži dva boda prednosti u odnosu na Mančester siti, ali forma upozorava. Londonski tim je sačuvao mrežu samo jednom u poslednjih šest ligaških utakmica i u poslednja tri gostovanja uvek je prvi primao gol, što nije ohrabrujući podatak uoči zahtevnog gostovanja.

Pobeda u Liverpulu garantovala bi Arsenalu prvo mesto pred ludilo "Boksing deja", ali istorija upozorava da to možda i nije dobro za ekipu iz Severnog Londona. Naime, u sva četiri prethodna navrata kada su bili lideri 25. decembra, na kraju sezone nisu bili šampioni.

Everton, sa druge strane, ima razloga za umereni optimizam. Iako je prošle nedelje poražen od Čelsija, tim Dejvida Mojesa je u poslednjih šest kola upisao četiri pobede i trenutno zaostaje samo dva boda za grupom ekipa koje su ispred njega na tabeli.

Novi stadion, međutim, ne deluje neosvojivo kao na startu sezone. Posle serije bez poraza koja je trajala do kraja oktobra, Everton je izgubio dva od poslednja četiri meča kod kuće, a čak pet od šest poraza ove sezone doživeo je protiv timova koji igraju Ligu šampiona.

Kadrovski problemi dodatno otežavaju posao domaćinu. Izostaju važni igrači zbog povreda i obaveza na Kupu afričkih nacija, dok Arsenal, i pored svojih defanzivnih problema, deluje kompletnije i svežije.

Iako je Everton prošle sezone dva puta remizirao sa Arsenalom, okolnosti su sada drugačije. Kvalitet, širina rostera i nedelja dana odmora daju prednost gostima, koji u Liverpul dolaze rešeni da stabilizuju igru i potvrde lidersku poziciju u Premijer ligi.

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA