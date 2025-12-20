IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI: Povređeni hitno prevezeni u bolnicu
S.G. (21) iz Pljevalja stradala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć nešto poslije 23 sata u pljevaljskom selu Odžak na putu Pljevlja - Đurđevića Tara.
Prema nezvaničnim informacijama, auto je sleteo s puta.
Direktor Opšte bolnice u Pljevljima Saša Grbović rekao je da su u udesu dve mlađe osobe teže povređene.
Nakon ukazane pomoci u pljevaljskoj bolnici prevezene su u Klinički centar (KCCG) u Podgorici.
U Pljevljima je sinoć bila gusta magla, a zbog velike vlažnosti vazduha i niske temperature putevi su bili mokri i klizavi.
(Vijesti)
