IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI: Povređeni hitno prevezeni u bolnicu

Ana Đokić

20. 12. 2025. u 10:22

S.G. (21) iz Pljevalja stradala je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć nešto poslije 23 sata u pljevaljskom selu Odžak na putu Pljevlja - Đurđevića Tara.

Prema nezvaničnim informacijama, auto je sleteo s puta.

Direktor Opšte bolnice u Pljevljima Saša Grbović rekao je da su u udesu dve mlađe osobe teže povređene.

Nakon ukazane pomoci u pljevaljskoj bolnici prevezene su u Klinički centar (KCCG) u Podgorici.

U Pljevljima je sinoć bila gusta magla, a zbog velike vlažnosti vazduha i niske temperature putevi su bili mokri i klizavi.

(Vijesti)

