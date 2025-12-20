IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI: Povređeni hitno prevezeni u bolnicu

BOTUN je ostao Botunjanima, ali problem i dalje visi nad glavama meštana ovog kraja u Zeti, iako su se na održanom referendumu ubedljivom većinom izjasnili protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Pesma, vatromet, radost Zećana obeležli su kraj referendumskog dana. Nisu se uspavali Botunjani već su još jednom poručili da ih pobeda neće uljuljkati. Tako su se juče sastali sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johanom Satlerom i dogovor je da se ta priča nastavi.