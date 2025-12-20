SITI SE SPREMA ZA ŽIVOT BEZ GVARDIOLE: Mogu da se probudim i kažem - idem, klub mora biti spreman
JEDNA era bi na leto mogla da bude okonča. Sve više se priča o odlasku Pepa Gvardile sa klupe Mančester sitija. O tome je govorio i španski stručnjak.
Britanski mediji su preneli da su "građani" u potragu za kandidatima koji bi mogli da naslede trofejnog stratega.
- Srećan sam ovde i želim da ostanem. Ali, šta mogu da vam kažem, uvek su na kraju presudni rezultati - rekao je Gvardiola.
Ne krije da želi da ostane, ali svestan je da bi mogao da i da napusti klub.
- Kada se ovo poglavlje završi, klub će odlučiti ko je najbolji kandidat da nastavi ovaj neverovatan niz Mančester sitija. Proteklih godina su se spekulacije čule nebrojeno puta, ali ja želim da ostanem. Videćemo na kraju sezone.
Istakao je da ne bi bilo iznenađenje da sam odluči da ode.
- Mančester kao klub mora da bude spreman za sledećeg menadžera. Ja sam čudan lik, možda ću se samo jednog jutra probuditi i reći – znate šta, ja idem, ćao, ćao. Klub mora da bude spreman, ali to ne znači da ja odlazim - zaključio je Gvardiola.
Podsetimo, Mančester siti ove subote od 16 časova dočekuje Vest Hem.
