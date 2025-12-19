Politika

"BILA JE ČAST UGOSTITI VELIKOG PRIJATELJA SRBIJE" Nikos Dandijas čestitao slavu Vučiću i njegovoj porodici (FOTO)

В.Н

19. 12. 2025. u 17:41

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom "Instagram" profilu povodom posete ministra odbrane Grčke Nikosa Dendijasa.

БИЛА ЈЕ ЧАСТ УГОСТИТИ ВЕЛИКОГ ПРИЈАТЕЉА СРБИЈЕ Никос Дандијас честитао славу Вучићу и његовој породици (ФОТО)

Foto: Instagram printskrin/buducnostsrbijeav

- Ministar odbrane Grčke Nikos Dendijas posetio je dom mojih roditelja i čestitao slavu. Bila je čast ugostiti velikog prijatelja Srbije i ponuditi mu, koliko smo mogli, poznato pravoslavno gostoprimstvo. S leva na desno smo otac, ministar Dendijas, majka i ja - napisao je Vučić. 

