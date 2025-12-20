UKRAJINA TVRDI DA JE POGODILA RUSKI RATNI BROD Putin najavio: Definitivno ćemo odgovoriti (VIDEO)

UKRAJINSKA vojska tvrdi da je pogodila ruski ratni brod i platformu za bušenje u Kaspijskom moru koja pripada kompaniji Lukoil.

Prema izveštaju Generalštaba Oružanih snaga Ukrajinena Fejsbuku u noći 19. decembra, Odbrambene snage su uspešno pogodile ruski ratni brod projekta 22460 "Ohotnik". On je patrolirao u Kaspijskom moru u blizini platforme za proizvodnju nafte i gasa.

Nekoliko ukrajinskih dronova pogodilo je brod, a obim štete se utvrđuje, prenosi Ukrinform. Takođe je pogođena platforma za bušenje na naftno-gasnom polju Filanovski u Kaspijskom moru, a objekat pripada kompaniji Lukoil, navodi ukrajinska vojska.

Platforma obezbeđuje proizvodnju nafte i gasa i uključena je u snabdevanje ruskih oružanih snaga, a njena dalja operativna sposobnost i obim štete se utvrđuju. Služba bezbednosti Ukrajine je ranije saopštila da je prvi put pogodila tanker ruske "lote u senci" u neutralnim vodama Sredozemnog mora.

Putin najavio odgovor

Ovaj napad dogodio se na dan godišnje konferencije za novinare ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je poručio da će Rusija odgovoriti na nedavne ukrajinske napade na tankere.

- Definitivno ćemo odgovoriti - rekao je Putin juče, pa dodao:

- Na kraju krajeva, to neće dovesti do očekivanog rezultata. To neće poremetiti nikakve isporuke, već će samo stvoriti dodatne pretnje.

Ruski čelnik ranije je pretio prekidom ukrajinskog pristupa Crnom moru kao odgovor na napade na tankere, koje je nazvao piratstvom. Tokom maratonskog obraćanja naciji, Putin je takođe ponovio stav o ratu u Ukrajini, insistirajući da Moskva nema planova za invaziju na Europu te je korišćenje zamrznutih ruskih sredstava za obnovu Ukrajine nazvao "pljačkom".

