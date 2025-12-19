Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

В.М.

19. 12. 2025. u 08:36

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са четири реалне квоте

Foto: Profimedia

Petak

15.00 Husein dej - Behar đedid 1 (1,20)

17.00 Budaja - Muharak 2 (1,33)
20.00 Kambur - Mastriht 1  (1,28)
20.00 ADO Den Hag - jong PSV 1 (1,22)

Ukupna kvota: 2,49

