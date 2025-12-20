ZELENSKI SA PRVE LINIJE FRONTA POSLAO PORUKU OČAJA: Rusa je sve više i više! Situacija teška i komplikovana

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija na frontu teška i komplikovana i da se povećava broj ruskih snaga.

- Rusa je sve više i više, sve je teže. Stigao sam u Kupjansk, situacija je bila zaista teška. Linija fronta je bila veoma blizu. Međutim, naše oružane snage kontrolišu Kupjansk - rekao je Zelenski za Poljski radio, komentarišući nedavnu posetu Kupjansku, koji je strateška meta ruske vojske. Zelenski je takođe priznao da ruske trupe "vrše pritisak".

- Oni svakako mogu da unište jedno selo, drugo. Mogu da uđu tamo. Učinićemo sve da spasemo živote naših vojnika, jer iznad svega moramo imati oružanu silu. To ne znači da smo spremni da se predamo - rekao je.

Prema njegovim rečima, Ukrajina ima problema sa dostupnošću određenih vrsta raketa, posebno protivvazdušnih raketa, "iz različitih razloga, uključujući kašnjenja u isporuci".

On je pomenuo probleme u Ukrajini sa energetskim resursima i transferom sistema protivvazdušne odbrane i naglasio da "to nije optužba protiv naših partnera".

Zelenski je 12. septembra posetio Kupjanski pravac, gde se vode borbe i zahvalio ukrajinskim jedinicama na rezultatima na frontu.

