AMERIČKA VOJSKA IZVELA MASOVNI UDAR: Izvedena akcija "Udar oko sokolovo", oglasio se Hegset (VIDEO)

SJEDINjENE Američke Države su objavile da je njihova vojska izvela "masovni udar" na mete povezane sa terorističkom organizacijom Islamska država (ID) u Siriji, kao odgovor na smrtonosni napad na američke snage koje su tamo stacionirane.

AP Photo/Efrem Lukatsky

Vašington je saopštio da je cilj operacije bio da se oslabi sposobnost ID da izvodi dalje akcije i spreče dalji napadi na američko osoblje.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je cilj operacije, pod kodnim nazivom "Udar oko sokolovo", bio eliminisanje "boraca, infrastrukture i lokacija sa oružjem" Islamske države.

On je naveo da je to bio direktan odgovor na napad na američke snage koji se dogodio 13. decembra u Palmiri, u Siriji.

الجيش الأمريكي يعلن قصف 70 هدف لتنظيم الدولة في سوريا الليلة الماضية.



رد على مقتل حنديين امريكيين pic.twitter.com/Us1EaVezUd — Hanzala (@Hanzpal2) December 20, 2025

Dodao je da su mete izabrane da bi se pogodila ključna sredstva grupe, uključujući operativne kapacitete i logističku podršku.

- Ovo nije objava rata - to je objava osvete, naglasio je Hegset.

Američka vojska je koristila avione A-10, F-16, helikoptere Apač i HIMARS, dok su jordanski F-16 takođe pružili podršku, rekao je zvaničnik Pentagona za NBC njuz.

Očekuje se da će udari trajati nekoliko nedelja ili do mesec dana, prema rečima dva zvaničnika, navodi američka televizija.

Militer Amerika Serikat dan Yordania melancarkan serangan udara terhadap lebih dari 70 target kelompok Islamic State di Suriah. Rekaman serangan dirilis Komando Pusat AS di platform X. Presiden Donald Trump menyebut operasi ini sebagai pembalasan serius atas serangan di Palmyra… pic.twitter.com/3TaM5aoCjI — Pikiran Rakyat (@pikiran_rakyat) December 20, 2025

Američki predsednik Donald Tramp objavio je ranije da će Sjedinjene Američke Države uzvratiti na napade ID-a u Siriji, koji su rezultirali smrću američkih građana.