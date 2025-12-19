TIP ostali sportovi

ABA LIGA: Kluž igra na poen više, Zadrani rutinski odrađuju posao...

Marko Milosavljević

19. 12. 2025. u 08:41

DANAS počinje deseto kolo ABA lige, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

ABA liga

18.30 Kluž - Krka +171,5 (1,87)

20.30 Zadar - Ilirija H1 -10,5 (2,20)

Kvota: 4,11

