ABA LIGA: Kluž igra na poen više, Zadrani rutinski odrađuju posao...
DANAS počinje deseto kolo ABA lige, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.
ABA liga
18.30 Kluž - Krka +171,5 (1,87)
20.30 Zadar - Ilirija H1 -10,5 (2,20)
Kvota: 4,11
