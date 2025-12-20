TIP PREDLAŽE - PREMIJER LIGA ENGLESKE: Siti pritiska Arsenal
* Kristal palas blista na gostovanjima
SUBOTA,
NjUKASL – ČELSI GG
U međusobnim duelima, Njukasl je uspeo da veže dve pobede. Čelsi će se potruditi da prekine niz domaćina, tako da bi ovo trebalo da bude dinamičan meč sa dosta šansi i golova na obe strane.
BORNMUT – BARNLI 0-2
Barnli loše igra, fali mu samopouzdanje, što bi na terenu Bornmuta moglo da ga natera u defanzivu i na znatno oprezniju igru.
BRAJTON – SANDERLEND X2
Sanderlend je poslednjim trijumfom nad komšijom Njukaslom stao na noge. Raspoložen ide u goste Brajtonu, koji je sa formom u padu.
MANČESTER S. - VEST HEM 1&3+
Tim Pepa Gvardiole diše za vrat vodećem Arsenalu. „Građani“ su u usponu i ne bi smeli da kiksnu pred svojim navijačima protiv Vest Hema.
VOLVS – BRETFORD 2-3
Domaćin ove sezone još ne zna za pobedu. Nema više šta da izgubi i neće kalkulisati u meču sa Brentfordom.
TOTENHEM – LIVERPUL GG
Liverpul se „iživljavao“ nad Totenhemom u poslednjim utakmicama kupa i prvenstva. Lake pobede od 4:0 i 5:1, na „Enfildu“ najavljuju buran duel i u severu Londona.
EVERTON – ARSENAL 3+
Arsenal je favorit, ali na dva poslednja meča sa Evertonom tu ulogu nije uspeo da opravda. „Tobdžijama“ se klima prvo mesto, moraju da budu ofanzivniji i efikasniji.
LIDS – KRISTAL PALAS X2
Fudbaleri Kristal Palasa bolje partije pružaju na strani, nego kod kuće pred svojim navijačima. Posetu „Eland Roudu“ trebalo bi da iskoriste da dopišu nova tri, ili bar jedan bod.
NEDELjA,
ASTON VILA – MANČESTER J. GG
Devet vezanih pobeda koje je Aston Vila vezala u svim takmičenjima sigurno će biti izazov sve efikasnijeg Junajteda, kome u poslednjem okršaju sa Bornmutom ni četiri gola nisu bila dovoljna da dođe do pobede.
PONEDELjAK,
FULAM – NOTINGEM 2
Fulam je u Londonu izgubio dve poslednje utakmice u prvenstvu, njegovu lošu formu želeće da iskoristi sve bolji „šumari“.
