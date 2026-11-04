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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog ponedeljka

В.М.

04. 11. 2026. u 08:15

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог понедељка

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton

ITALIJA SERIJA D KUP

14.30 Lukeze - Sestri Levante 1 (sa 1.80 na 1.50)

KIPARSKI KUP

17.00 Doksa - Olimpijakos Nikozija 2 (sa 2.25 na 1.80)

LIGA ŠAMPIONA

18.45 AEK Atina - Real Madrid 2 (sa 1.33 na 1.18)

18.45 Fenerbahče - Liverpul 2 (sa 1.83 na 1.44)

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