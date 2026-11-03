ZUKURLIĆEV MANDAT NE POMERA SKUPŠTINU: Sazivanje konstitutivne sednice Parlamenta ne zavisi od istrage o navodnoj kupovini glasova

UPLIV tužilaštva u izborni proces i sumnje u kupovinu glasova koje prate iznenadni skok podrške Stranci pravde i pomirenja Usamea Zukorlića ne mogu prekinuti izborne rokove niti odložiti formiranje novog saziva Narodne skupštine.

FOTO: N. Skenderija

Iako je Zukorlićeva lista tek nakon ponovljenog glasanja, koje je u nedelju održano na 53 mesta u Srbiji, preskočila cenzus predviđen za manjinske stranke i obezbedila jedan mandat, pravnici kažu da sporenja i krivične prijave u vezi s tim rezultatom neće uticati na kalendar konstituisanja srpskog parlamenta.

Kako objašnjavaju naši sagovornici, same sumnje i činjenica da je predmet povodom navoda o kupovini glasova iz Aleksinca već ustupljen Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu ne menjaju izborni kalendar, pa dodela mandata i sazivanje konstitutivne sednice Narodne skupštine ostaju vezani strogo za zakonske rokove, a ulazak tribuna u klupe parlamenta očekuje se najkasnije do 10. decembra.

FOTO: N. Skenderija

Posle ponavljanja izbora u nedelju, Stranka pravde i pomirenja Usamea Zukorlića osvojila je jedan mandat, za razliku od 25. oktobra, kada nije dobila dovoljno glasova da kao manjinska partija uđe u parlament.

Međutim, posmatračka misija CRTA od zatvaranja biračkih mesta sumnja u taj rezultat SPP i navodi da su u nedelju zabeležili nepravilnosti poput "kupovine glasova u korist Zukorlićeve liste na biračkom mestu u Aleksincu", gde je ona na ponovljenom glasanju osvojila 53 glasa, a prošle nedelje tu niko nije glasao za njih.



Aleksinac uvek za nas PREDSEDNIK Stranke pravde i pomirenja i prvi na toj listi Usame Zukorlić na "Instagramu" je objavio tabelu glasanja na biračkim mestima u Aleksincu i rezultate od 2012. do 2026. godine, gde je ta partija na izborima tokom 14 godina beležila od 16 do 61 glas.



- Uvek su za nas glasali pripadnici nacionalnih manjina i Srbi koji podržavaju politiku pomirenja rahmetli Muftije Zukorlića - napisao je Zukorlić i zamolio svoje pratioce da šire ovu informaciju kako bi se "zaustavile neistine o tom pokretu". - Uvek su za nas glasali pripadnici nacionalnih manjina i Srbi koji podržavaju politiku pomirenja rahmetli Muftije Zukorlića - napisao je Zukorlić i zamolio svoje pratioce da šire ovu informaciju kako bi se "zaustavile neistine o tom pokretu".



Takođe, SPP je i u Loznici na jednom biračkom mestu osvojio 26 glasova 1. novembra, a nedelju dana ranije nijedan. Neobičan skok beleži i u Pirotu, gde je na biračkom mestu 33 u OŠ "Sveti Sava" na ponovljenim izborima dobio 17 glasova, a 25. oktobra nijedan od ukupno 1.207 birača na tom mestu nije zaokružio Zukorlićevu partiju.

Glasanje je 1. novembra bilo ponovljeno i na biračkom mestu broj 81 u Novom Pazaru. Na tom punktu u naselju Ukras, najviše glasova osvojila je lista "Rasim Ljajić - Ljudski" - 214, SDA Sandžaka četiri manje, dok je Zukorlić uknjižio 176 glasova, što je skok od 147 glasova.

FOTO: N. Skenderija

Član Republičke izborne komisije Dušan Dinčić za "Novosti" kaže da sporenja oko Zukrolićevog poslaničkog mesta ne mogu da odlože niti da poremete proces potvrđivanja mandata i rokove za konstituisanje Narodne skupštine.

On dodaje da bi to bilo moguće jedino u slučaju da se na određenim biračkim mestima ponište izbori i da se ponovo glasa, čemu prethodni niz proceduralnih koraka.

- Postoje dva različita toka, jedan je istraživanje rezultata, koji ide svojom dinamikom, a da bi se odložili, moralo bi da se ponovi glasanje na nekom konkretnom biračkom mestu - objašnjava Dinčić za naš list.

- To radi Opštinska izborna komisija po službenoj dužnosti, ili po prigovoru ovlašćenog podnosioca, na primer birača sa tog mesta ili predstavnika neke stranke... Dakle, ukoliko se prvo podnese prigovor, pa odlučuje po prigovoru, onda OIK i RIK i Upravni sud to produžavaju. Sama činjenica da je formiran neki krivični predmet ne menja rokove, te krivični procesi idu svojim putem - rekao je on.

Advokat Pavle Dimitrijević iz CRTA ocenjuje da će, ako se utvrdi da je bilo kupovine glasova za listu Zukorlića na biračkim mestima u Aleksincu, ta lista svakako imati poslanika u parlamentu i neće biti ponovnog glasanja.

- Pošto će "politička pravda" izostati, važno je da se tužilaštvo ozbiljno posveti istrazi ovog slučaja i utvrđivanju eventualne odgovornosti - rekao je Dimitrijević.

On je dodao da je pozitivno to što je Osnovno javno tužilaštvo u tom gradu formiralo predmet jer "to i jeste posao tužilaštva - da ispita da li je bilo kupovine i ko je u njoj učestvovao".

Kako tvrdi, posmatrači CRTA u Aleksincu su od članova biračkih odbora i birača čuli da postoje navodi o mogućim slučajevima kupovine glasova.

- Takođe, naši dugoročni posmatrači nisu zabeležili da je ta lista imala bilo kakve aktivnosti u kampanji u Aleksincu - izjavio je Dimitrijević.