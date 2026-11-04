Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

04. 11. 2026. u 07:10

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Sreda

21.00 PSV - Klub Briž |1+&2+ (1.25)
21.00 Lajpcig - Mančester siti |1+&2+ (1.22)
21.00 Lans - Komo X2 (1.33)

Ukupna kvota: 2,03

Biramo golove na mečevima napadački orijentisanih timova, PSV-a, Briža, Lajpciga i Sitija, a uz to dodajemo duplu šansu na Komo za kojeg je došlo vreme da pokaže da na strani može igrati podjednako dobro kao i kod kuće.

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