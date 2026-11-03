Poljud se oprostio od Miše Kovača: "I kad zadnji brod nam ode..."
Hiljade ljudi okupile su se danas na stadionu Poljud u Splitu kako bi odale poslednju počast legendarnom hrvatskom pevaču Miši Kovaču, čiji je kovčeg ispraćen sa stadiona uz njegove pesme, baklje i povike "Mišo, Mišo!".
Komemorativni program počeo je nešto posle 17 časova, a u muzičkom delu oproštaja učestvovali su brojni hrvatski izvođači, među kojima su Alen Nižetić, Dražen Zečić, Đulijano, Mladen Grdović i Jole, prenosi portal Dalmacija Danas.
Okupljeni su uglas pevali neke od najpoznatijih Kovačevih pesama, dok su tribine Poljuda tokom večeri bile obasjane bakljama.
Navijači splitskog Hajduka, Torcida, razvili su transparent u čast pevača. Među prisutnima su bili i njegova supruga Lidija, kao i hrvatski premijer Andrej Plenković.
Nakon zajedničke molitve koju je predvodio fra Ivan Utješinović, kovčeg sa telom pevača ispraćen je sa stadiona uz pesmu i povike okupljenih.
Poslednje putovanje prema Zadru, gde će biti nastavljen oproštaj od pevača, vodiće preko Kaštela, Trogira, Marine, Rogoznice, Primoštena, Brodarice, Šibenika, Vodica, Pirovca, Murtera, Biograda i Sukošana.
Mate Mišo Kovač preminuo je 31. oktobra 2026. godine u svom domu u Splitu, u 85. godini života, a biće sahranjen u sredu, 4. novembra, na zagrebačkom groblju Mirogoj, pored svog sina Edija.
Sahrana će biti održana u krugu porodice i najbližih prijatelja, na zahtev porodice.
Mišo Kovač važi za jednog od najpoznatijih hrvatskih pevača, a njegovi hitovi kao što su "Ostala si uvijek ista", "Malo mi je jedan život s tobom", "Ako me ostaviš", "Slušaj majko moju pjesmu" i "Svi pjevaju, ja ne čujem","Ti si pjesma moje duše" i "Ja ne mogu drugo nego da ga volin" ostavile su neizbrisiv trag na regionalnoj muzičkoj sceni tokom decenija.
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