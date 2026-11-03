PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.
Utorak
16.00 Barselona U19 - Aston Vila U19 |1-3&||1-3 (1.75)
18.45 Galatasaraj - Štutgart |1-3&||1-3 (1.83)
Kvota: 3.20
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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