Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

Немања Пејчић

03. 11. 2026. u 10:49

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Tanjug/AP Photo/Patrick Post, File

Utorak

16.00 Barselona U19 - Aston Vila U19 |1-3&||1-3 (1.75)

18.45 Galatasaraj - Štutgart |1-3&||1-3 (1.83)

Kvota: 3.20

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