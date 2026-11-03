ZOA TRAŽI OD TRAMPA: Uvedite sankcije Srbiji ako vladavina rulje ugrozi demokratske institucije

NOVA Vlada Srbije mora pokazati da izborna pobeda znači demokratsku odgovornost, a ne „vladavinu rulje“, antisemitizam ili političku osvetu, saopštili su večeras Cionistička organizacija Amerike (ZOA) i njen predsednik Morton A. Klajn.

Foto: Facebook/ZOA

Oni su pozvali predsednika Donalda Trampa da pažljivo prati dešavanja u Srbiji i, ukoliko „vladavina rulje“ ugrozi demokratske institucije, reaguje odlučno uvođenjem oštrih ekonomskih i drugih sankcija Beogradu.

-Izbori u Srbiji 25. oktobra doneli su pobedu opozicionom pokretu koji je proistekao iz protesta protiv korupcije i prethodne vlasti. ZOA poštuje demokratsko pravo naroda Srbije da bira nove lidere. Međutim, politička pobeda ne može opravdati zastrašivanje, odmazdu, politički motivisane masovne otkaze, niti napade na bivše državne zvaničnike. Svaka takva akcija predstavljala bi opasne znake upozorenja o nazadovanju demokratije i potencijalno većoj nestabilnosti u narednim mesecima, ukazuje se u saopštenju ZOA.

Ova organizacija poziva Stejt departmant, Ambasadu SAD u Beogradu i evropske saveznike da pažljivo prate tranziciju u Srbiji, zahtevaju zaštitu jevrejskih institucija i izraelskih diplomata, suprotstave se politički motivisanoj odmazdi i insistiraju na tome da Srbija očuva svoje demokratske institucije i dugogodišnje odnose sa Izraelom.

Nova vlada se poziva da odbaci nasilne proteste, dodaje ZOA, koja apeluje na Srbiju da ne prekida diplomatske odnose sa Izraelom, već da se nedvosmisleno suprotstavi antisemitizmu, antijevrejskom nasilju i „demonizaciji“ jevrejske države.

U saopštenju se osuđuje teroristički napad ispred Ambasade Izraela u Beogradu 28. oktobra i izražava zabrinutost za političku budućnost Srbije posle izbornog poraza vlasti povezane sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

-Pod Vučićem, Srbija je održavala snažne diplomatske i strateške odnose sa Izraelom. ZOA je duboko zabrinuta da bi antiizraelski i anticionistički elementi unutar šireg opozicionog pokreta u Srbiji mogli da ugroze ove odnose, posebno u kontekstu poziva na izolaciju jevrejske države Izrael zbog palestinskog konflikta, navedeno je u saopštenju.

Kada je reč o osudi terorističkog napada ispred Ambasade Izraela, ZOA podseća da je napadač, naoružan nožem, napao pripadnika Žandarmerije Srbije.

-Srpsko tužilaštvo je saopštilo da je napadač bacio nož i pogodio policajca u levi obraz. Policajac je uzvratio vatrom i u samoodbrani usmrtio napadača. Niko od osoblja izraelske ambasade nije povređen, navedeno je u saopštenju u kojem se podseća da je u junu 2024. godine u sličnom napadu „islamistički ekstremista“ napao samostrelom policajca koji je obezbeđivao istu ambasadu.

kosovo-online.com