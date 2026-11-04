RAT U UKRAJINI ULAZI U NOVU FAZU: Na meti energetska infrastruktura i vojna logistika širom Ukrajine
RUSKE snage su tokom noći napale električne trafostanice u Kijevskoj i Žitomirskoj oblasti u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Tokom noći, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su napade bespilotnim letelicama na objekte ukrajinskog energetskog kompleksa, kao i na pomorske brodove angažovane za potrebe Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju.
U Kijevskoj oblasti je u napadu pogođena elektroenergetska trafostanica "Nalivajkovka" (750 kV), a u Žitomirskoj oblasti elektroenergetska trafostanica "Čižovka" (110 kV).
Osim toga, u vodama Crnog mora, na oko osam kilometara jugozapadno od Odese, pogođen je teretni brod koji je prevozio vojnu opremu namenjenu Oružanim snagama Ukrajine.
(RT Balkan)
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