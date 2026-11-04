RAT U UKRAJINI ULAZI U NOVU FAZU: Na meti energetska infrastruktura i vojna logistika širom Ukrajine

RUSKE snage su tokom noći napale električne trafostanice u Kijevskoj i Žitomirskoj oblasti u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: X / UlyanaStrizh

- Tokom noći, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su napade bespilotnim letelicama na objekte ukrajinskog energetskog kompleksa, kao i na pomorske brodove angažovane za potrebe Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju.

𝗗𝗥𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗧𝗔𝗥𝗚𝗘𝗧 𝗢𝗗𝗘𝗦𝗦𝗔 𝗔𝗡𝗗 𝗣𝗢𝗟𝗧𝗔𝗩𝗔; 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗧𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗛𝗜𝗧 𝗜𝗡 𝗧𝗪𝗢 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡𝗦 On the night of November 4, Russian forces struck two electrical substations in the Kiev and Zhytomyr regions, while continuing drone attacks on other parts of Ukraine, including Odessa. The Russian Ministry of Defence reported strikes on the Nalivaykovka electrical substation (750 kV) in the Kiev Region and the Chizhovka electrical substation (110 kV) in the Zhytomyr Region. The ministry also mentioned strikes on maritime vessels allegedly being used in the interests of the Ukrainian Armed Forces. These actions followed a massive combined attack on the night of November 3, when, according to Ukrainian sources, Russia deployed ballistic missiles (including Iskander-M/KN-23 and Zircon missiles), around 59 cruise missiles (Kh-101 and similar types), and 289 attack drones, including jet-powered Shaheds. The Ukrainian Air Force claimed to have intercepted or neutralized 309 targets. Four thermal power plants (Ladyzhyn, Kryvyi Rih, Prydniprovska and Kharkiv) and two substations in the Kharkiv Region were reportedly hit, along with port infrastructure. Ukrainian sources reported consequences for the energy sector, including suspended power generation at DTEK facilities, emergency power cuts in several regions (including Kiev and Zhytomyr, where more than 180,000 subscribers were left without electricity), and damage to power generation and transmission facilities. https://t.co/fhSIUC6Lfg — 🇷🇺 ULIANA STRIZH - WARGONZO🇷🇺 (@UlyanaStrizh) November 4, 2026

U Kijevskoj oblasti je u napadu pogođena elektroenergetska trafostanica "Nalivajkovka" (750 kV), a u Žitomirskoj oblasti elektroenergetska trafostanica "Čižovka" (110 kV).

In Zhitomir, Luzk, Kowel und Ljuboml haben russische Drohnen durch Angriffe auf Umspannwerke den Strom abgeschaltet. https://t.co/vVlP4BnLwF — Debaser🇨🇭🇩🇪 (@Debaser83994181) November 4, 2026

Osim toga, u vodama Crnog mora, na oko osam kilometara jugozapadno od Odese, pogođen je teretni brod koji je prevozio vojnu opremu namenjenu Oružanim snagama Ukrajine.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSKI AVION SU-34 U AKCIJI: Pogledajte kako pilot bombarduje metu

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.