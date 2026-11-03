Zato su najbolji: PSŽ dao 4 gola za 8 minuta!
Pravi blic krig Parižana koji su "unišitili" Viljareal na startu njihovog meča četvrtog kola grupne faze Lige šampiona.
Nestvarne scene na "Keramici", Viljareal se nadao da će iskoristiti probleme sa povredama Parižana, a dobili smo potpunu drugačiju situaciju, čak četiri gola čete Luisa Enrikea u razmaku od samo osam minuta!
9. minut – 0:1: Vilijam Paćo je sjajno pročitao situaciju i poslao fenomenalnu loptu ka Žoau Nevešu, koji je ostao hladnokrvan pred golmanom i preciznim udarcem pogodio gornji desni ugao.
12. minut – 0:2: Magnes Akliuš je odlično proigrao Dezirea Duea na ivici šesnaesterca, a ovaj sjajnim udarcem poslao loptu u donji levi ugao. Viljareal nije stigao ni da se oporavi od prvog šoka!
13. minut – 0:3: Samo minut kasnije nova eksplozija Parižana! Sani Majulu je iz prve zahvatio loptu unutar kaznenog prostora i silovitim udarcem pogodio same rašlje.
17. minut – 0:4: Finiš neverovatne serije! Fabijan Ruiz je odlično kombinovao sa Akliušem, dobio loptu na ivici šesnaesterca i preciznim udarcem u donji levi ugao stavio tačku na osam minuta iz snova za PSŽ.
Četiri gola, četiri različite završnice i potpuni nokaut Viljareala, Parižani su demonstrirali silu na način koji se retko viđa i pokazali zašto su akutelni dvostruki uzastopni prvaci Evrope!
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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