Zato su najbolji: PSŽ dao 4 gola za 8 minuta!

Pravi blic krig Parižana koji su "unišitili" Viljareal na startu njihovog meča četvrtog kola grupne faze Lige šampiona.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Nestvarne scene na "Keramici", Viljareal se nadao da će iskoristiti probleme sa povredama Parižana, a dobili smo potpunu drugačiju situaciju, čak četiri gola čete Luisa Enrikea u razmaku od samo osam minuta!

9. minut – 0:1: Vilijam Paćo je sjajno pročitao situaciju i poslao fenomenalnu loptu ka Žoau Nevešu, koji je ostao hladnokrvan pred golmanom i preciznim udarcem pogodio gornji desni ugao.

12. minut – 0:2: Magnes Akliuš je odlično proigrao Dezirea Duea na ivici šesnaesterca, a ovaj sjajnim udarcem poslao loptu u donji levi ugao. Viljareal nije stigao ni da se oporavi od prvog šoka!

13. minut – 0:3: Samo minut kasnije nova eksplozija Parižana! Sani Majulu je iz prve zahvatio loptu unutar kaznenog prostora i silovitim udarcem pogodio same rašlje.

17. minut – 0:4: Finiš neverovatne serije! Fabijan Ruiz je odlično kombinovao sa Akliušem, dobio loptu na ivici šesnaesterca i preciznim udarcem u donji levi ugao stavio tačku na osam minuta iz snova za PSŽ.

Četiri gola, četiri različite završnice i potpuni nokaut Viljareala, Parižani su demonstrirali silu na način koji se retko viđa i pokazali zašto su akutelni dvostruki uzastopni prvaci Evrope!

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