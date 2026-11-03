NAVIJAČI GA NOSILI DO TRIJUMFA: Novak Đoković na pitanje "Novosti" o trijumfu nad Vašroom
Fantastično je Novak Đoković (10. nosilac) odigrao danas i Valantena Vašroa (27. ATP) - 6:7, 7:5, 6:1.
- Borba je bila velika. U nekim trenucima je bilo baš izazovno. Počeo sam da sumnjam da mogu da se vratim u meč, naročito u ovim uslovima, kada je imao set i brejk prednosti. Imao sam na početku 2. seta i problem s ramenom, ali prošao sam kroz to i uspeo da preokrenem - poručio je odgovarajući na pitanje "Novosti".
Posebno se zahvalio navijačima koji su ga nosili do trijumfa.
- Publika je bila na mojoj strani i s ogromnom podrškom i energijom su mi omogućili da se vratim i da pronađem najbolju igru kad je najpotrebnije – nastavio je Nole.
Tesno je bilo u prva dva seta, dok je u trećem Novakov kvalitet došao do izražaja.
- Treći set sam zaista odlično odigrao, bilo je puno razmena, dugih poena, fizički zahtevno, ali drago mi je da sam izašao kao pobednik – zaključio je u odgovoru za naš list.
Novak Đoković je do sada sedam puta osvajao pariski masters a od 2019. godine ovde nije izgubio nijedan meč.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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