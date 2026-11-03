Tip predlaže Ligu šampiona
Večeras poćinje četvrto kolo grupne faze Lige šampiona, a mi smo vam odbrali nekoliko utakmica i sastavili veoma zanimljiv tiket od njih.
Liga šampiona
18.45 Galatasaraj - Štutgart 1 (2.05)
18.45 Šahtjor - Sporting X2&2+ (1.57)
21.00 Mančester junajted - Roma X2 (1.70)
21.00 Viljareal - PSŽ GG&3+ (1.60)
Ukupna kvota: 8.75
Galata ima "vruć" domaći teren, većinu bodova osvaja kod kuće i verujemo da će u grotlu Istanbula savladati Štutgart koji je proteklih godina slab na strani u Evropi.
Sporting je kvalitetniji rival od Šahtjora koji ne igra u Ukrajini zbog ratne situacije i jedan je od lošijih timova u LŠ.
Junajted je u velikom problemu, dok Roma igra odličan fudbal, napadački je raspoložen, beleži sjajne rezultate i puna samopouzdanja dolazi na "Old traford".
Viljareal je veoma neugodan rival pred punim tribinama "Keramike", PSŽ-u koji ima problema sa povredama neće biti lako da ga savlada i očekujemo veoma zanimljiv meč pun golova.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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