NEŽELJEN U SOPSTVENOJ ZEMLJI: Španski region zadao žestok udarac premijeru Sančezu
PARLAMENT španske autonomne pokrajine Mursije proglasio je premijera Španije Pedra Sančeza za personu non grata, odnosno nepoželjnu osobu, čime je ovaj region postao prvi u zemlji koji je usvojio takvu deklaraciju protiv predsednika španske vlade.
Za inicijativu je glasalo 27 poslanika, dok je 13 bilo protiv. Podržali su je predstavnici Narodne partije, desničarskog Voksa i dvojica bivših poslanika te stranke, koji sada deluju u mešovitoj poslaničkoj grupi, prenosi RTVE.
Predlog su pokrenula upravo dvojica bivših poslanika Voksa, a rasprava se pretvorila u oštru kritiku Sančezove vlade, kojoj su zamereni korupcija, ekonomski problemi i način upravljanja državnim institucijama.
Poslanica mešovite grupe Virdžinija Martinez, koja je branila inicijativu, ocenila je da Sančezova politika predstavlja opasnost po demokratiju, bezbednost i ekonomiju Španije.
Iz Narodne partije poručili su da je deklaracija izraz nezadovoljstva politikom centralne vlade prema Mursiji, posebno u pogledu finansiranja regiona, poljoprivrede i vodosnabdevanja.
S druge strane, socijalisti su stali u odbranu premijera.
Poslanica Socijalističke radničke partije Španije (PSOE) Karmina Fernandes ocenila je da je nedopustivo koristiti demokratske institucije za političko targetiranje protivnika.
Iako deklaracija nema pravno obavezujuće dejstvo i ne sprečava Sančeza da poseti Mursiju, predstavlja simboličan politički udarac španskom premijeru i još jedan pokazatelj dubokih podela između vlasti u Madridu i desničarske opozicije.
(RT Balkan)
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