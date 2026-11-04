Svet

NEŽELJEN U SOPSTVENOJ ZEMLJI: Španski region zadao žestok udarac premijeru Sančezu

D.D.

04. 11. 2026. u 08:57

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PARLAMENT španske autonomne pokrajine Mursije proglasio je premijera Španije Pedra Sančeza za personu non grata, odnosno nepoželjnu osobu, čime je ovaj region postao prvi u zemlji koji je usvojio takvu deklaraciju protiv predsednika španske vlade.

НЕЖЕЉЕН У СОПСТВЕНОЈ ЗЕМЉИ: Шпански регион задао жесток ударац премијеру Санчезу

Foto:GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia

Za inicijativu je glasalo 27 poslanika, dok je 13 bilo protiv. Podržali su je predstavnici Narodne partije, desničarskog Voksa i dvojica bivših poslanika te stranke, koji sada deluju u mešovitoj poslaničkoj grupi, prenosi RTVE.

Predlog su pokrenula upravo dvojica bivših poslanika Voksa, a rasprava se pretvorila u oštru kritiku Sančezove vlade, kojoj su zamereni korupcija, ekonomski problemi i način upravljanja državnim institucijama.

Poslanica mešovite grupe Virdžinija Martinez, koja je branila inicijativu, ocenila je da Sančezova politika predstavlja opasnost po demokratiju, bezbednost i ekonomiju Španije.

Iz Narodne partije poručili su da je deklaracija izraz nezadovoljstva politikom centralne vlade prema Mursiji, posebno u pogledu finansiranja regiona, poljoprivrede i vodosnabdevanja.

S druge strane, socijalisti su stali u odbranu premijera.

Poslanica Socijalističke radničke partije Španije (PSOE) Karmina Fernandes ocenila je da je nedopustivo koristiti demokratske institucije za političko targetiranje protivnika.

Iako deklaracija nema pravno obavezujuće dejstvo i ne sprečava Sančeza da poseti Mursiju, predstavlja simboličan politički udarac španskom premijeru i još jedan pokazatelj dubokih podela između vlasti u Madridu i desničarske opozicije.

(RT Balkan)

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