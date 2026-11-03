Revolveraški obračun na "De Kajpu", ima da gori, ali i neko će da pregori
Vreme je za evropsko prestrojavanje na kultnom stadionu u Roterdamu.
Domaći Fejenord i milanski Inter večeras od 21 čas ukrštaju koplja u meču gde remi ne igra nikome, a tri boda znače miran san pred nastavak elitnog takmičenja.
Obe ekipe ulaze u ovaj okršaj sa po tri osvojena boda iz prva tri meča, što je daleko ispod renomea i ambicija holandskog i italijanskog velikana. Pritisak je ogroman, a napadački stil domaćina garantuje spektakl.
Roterdam je poznat po fanatičnoj atmosferi, a Fejenord na svom „De Kajpu“ ima zastrašujući niz – ne znaju za poraz na čak 17 uzastopnih domaćih utakmica u svim takmičenjima. Ipak, u Ligi šampiona škripi u odbrani. Nakon teškog poraza od Betisa u prošlom kolu (1:0) i neočekivanog kiksa u prvenstvu protiv Fortune Sitard (1:1), Holanđani pod imperativom pobede moraju da krenu u ofanzivu od prvog minuta.
Tradicionalno se oslanjaju na visoki presing, ali protiv ekipe sa taktičkom zrelošću Intera, svaka greška pozadi biće skupo plaćena.
Milanski gigant ne blista na startu sezone. Nakon poraza u velikom gradskom derbiju od Milana i gubitka liderske pozicije u Seriji A u korist Lacija, ekipa mora hitno da prebaci fokus na Evropu.
Pobeda nad Šahtjorom (1:0) u prošlom kolu Lige šampiona unela je malo mira, ali loša forma na gostovanjima u elitnom takmičenju (tri poraza na poslednja četiri meča na strani) pali alarm za uzbunu. Očekuje se da gosti odgovore čvrstom igrom na sredini terena i brzim kontranapadima preko udarne igle Markusa Tirama.
Bukmejkeri ulogu blagog favorita daju gostima iz Milana, ali igranje na konačan ishod na „De Kajpu“ je izuzetno rizično. Mnogo sigurnija opcija krije se u golovima. Domaćin mora da napadne, Inter ima ogroman individualni kvalitet u ofanzivi, a nijedna odbrana ne uliva maksimalno poverenje.
Očekuje se otvoren meč i pravi revolveraški obračun.
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