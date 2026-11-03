Politika

GLAS MIMO LISTE, SLEDI AUTOMATSKA OSTAVKA: U potpisanoj izjavi kandidati studenata za narodne poslanike predviđen i mehanizam odgovornosti

С.В.

03. 11. 2026. u 20:32

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NARODNI poslanik je, prema Ustavu Srbije, isključivi vlasnik svog mandata i nije dužan da ga vrati organizaciji koja ga je kandidovala, ali dokument koji su svi kandidati "Studentske liste" potpisali pre izbora jasno definiše obaveze i uslove pod kojima prihvataju moralnu i političku odgovornost.

ГЛАС МИМО ЛИСТЕ, СЛЕДИ АУТОМАТСКА ОСТАВКА: У потписаној изјави кандидати студената за народне посланике предвиђен и механизам одговорности

FOTO: N. Skenderija

Parafiranjem ove izjave kandidati, pre svega, garantuju da nikada nisu ostvarili protivpravnu imovinsku korist u saradnji sa dosadašnjim režimom SNS i SPS, niti zloupotrebili javnu funkciju.

Takođe, potvrđuju da nemaju pravosnažne osuđujuće presude na zatvorske kazne duže od godinu dana, presude za teža krivična dela po službenoj dužnosti, niti presude suda časti.

Dokumentom se precizira da kandidati nikada nisu bili članovi stranaka vladajuće koalicije, kao ni pojedinih opozicionih ili nekadašnjih političkih aktera, niti su obavljali funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti ispred dosadašnjeg režima.

Osim toga, potpisnici garantuju da nisu bili na visokim rukovodećim pozicijama u parlamentarnim opozicionim strankama.

Za period nakon izbora na poslaničku funkciju, kandidati se obavezuju da do kraja mandata neće menjati poslanički klub niti napuštati matičnu organizaciju, da neće kršiti Ustav i zakone Srbije, te da neće glasati suprotno političkom programu koji ih je predložio.

Izričito garantuju zalaganje za ispunjenje svih zahteva "Studenata u blokadi", kao i sprovođenje ciljeva iz njihovog Društvenog dogovora i Programskog minimuma.

Ključni mehanizam odgovornosti sadržan je u završnoj odredbi da, ukoliko se bilo koja od tvrdnji pokaže neistinitom, ili ako poslanik odstupi od preuzetih dužnosti i ciljeva, smatraće se da je automatski podneo ostavku onog dana kada se ta neistina ili neispunjavanje dužnosti konstatuju. 

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