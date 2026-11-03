KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, košarke i fudbala.
Utorak
15.00 Istanbul - Gazijantep ukupno poena -180.5 (1.85)
20.00 Napoli - Trento ukupno poena +168.5 (1.50)
21.00 Barselona - Aston Vila 1 (1.30)
Kvota: 3.61
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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