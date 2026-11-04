UPALJEN CRVENI ALARM U OVOM DELU EVROPE: Ugroženo nekoliko gradova, preti prava prirodna katastrofa (FOTO/VIDEO)

OBILNE padavine pogodile su jug Rumunije, zbog čega su meteorolozi izdali narandžasto i žuto upozorenje, dok je u okrugu Konstanca proglašen i crveni hidrološki alarm zbog opasnosti od poplava.

Foto: Printsrkin/Jutjub/Antena 3 CNN

Od 10 časova, u okrugu Konstanca na snazi je narandžasti meteo-alarm zbog kiše, dok su Bukurešt i drugi okruzi na jugu zemlje pod žutim meteo-alarmom, prenopsi Observator.

U Konstanci će obilne padavine trajati do 20 časova. Očekuje se da će pasti između 30 i 35 litara kiše po kvadratnom metru, dok bi u pojedinim delovima juga i jugoistoka okruga ta količina mogla da dostigne i 50 litara.

Žuti meteo-alarm važi do srede u 10 časova i obuhvata okruge Dolž, Olt, Teleorman, Đurđu, Kalaraši, Jalomica, Konstanca, Ilfov, kao i glavni grad Bukurešt.

U ovim oblastima očekuje se između 20 i 30 litara kiše po kvadratnom metru, dok bi na pojedinim mestima količina padavina mogla da premaši 35 litara.

O nouă #avertizare cod portocaliu de #ploi abundente este în vigoare în judeţul #Constanţa până diseară la ora 20:00. (1/3) https://t.co/yn0VfyBG2i — Radio Romania International (@RRInternational) November 3, 2026

Kakvo vreme očekuje Bukurešt?

Prema prognozi meteorologa, vreme će ostati hladno i oblačno, uz povremene obilne padavine. Očekuje se da će pasti između 10 i 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Vetar će povremeno biti pojačan, sa udarima brzine od 50 do 60 kilometara na sat. Najviša dnevna temperatura iznosiće od 9 do 10 stepeni, dok će se najniža kretati između 5 i 6 stepeni.

"Od 3. novembra u 10 časova do 4. novembra u 10 časova, za Bukurešt će biti na snazi meteorološko upozorenje zbog pojačanog vetra i obilnih padavina", navode meteorolozi.

Crveni hidrološki alarm u Konstanci

Nacionalni institut za hidrologiju i upravljanje vodama (INHGA) izdao je u utorak crveno hidrološko upozorenje zbog opasnosti od poplava na rekama u okrugu Konstanca.

Upozorenje važi do 12 časova.

Prema navodima hidrologa, očekuju se značajna slivanja vode sa padina, bujice i nagli porast vodostaja, uz mogućnost ozbiljnih lokalnih poplava i prekoračenja granica odbrane od poplava.

Opasne hidrološke pojave najverovatnije će pogoditi reke u istočnom delu okruga Konstanca, južno od kanala Dunav-Crno more.

Posebno su ugroženi slivovi Tatlageakul Mare i Tatlageakul Mik, gde se očekuje da bi ove pojave mogle biti izraženije i intenzivnije.

Upozorenje je prosleđeno rumunskom Ministarstvu životne sredine, voda i šuma, Generalnom inspektoratu za vanredne situacije, Nacionalnoj upravi "Rumunske vode", Ministarstvu unutrašnjih poslova, medijima i nadležnim vodoprivrednim institucijama.

(Telegraf.rs)

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