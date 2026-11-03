Šekspirovska drama na "Old trafordu"! Junajted preokrenuo dva gola zaostatka protiv tragične Rome i spasao sezonu (VIDEO)

NEVEROVATNA pobeda Junajteda posle istorijskog preokreta na "Old trafordu" u meču četvrtog kola Lige šampiona protiv Rome kojoj postaje tradicija da "deli" bodove velikim timovima u najjačem fudbalskom takmičenju (3:2)

Tanjug/AP Photo/Jon Super

Roma je odigrala prvo poluvreme iz snova, dominirala je na terenu, rano došla do dva gola prednosti preko Soulea, odnosno Malena i delovalo je da će ovo biti još jedno košmarno veče za Mančester.

Tanjug/AP Photo/Jon Super

Ipak, na poluvremenu se Gasperini odlučuje da promeni taktiku, vadi do tada odličnog Mouru iz igre i ubacuje dosta defanzivnijeg Pizilija na teren, odluka koja će se pokazati kobnim u nastavku igre.

Od prvog minuta drugog dela videlo se da se Romi ne piše dobro, povukla se u svoj šesnaesterac i tako omogućila Junajtedu da dođe do daha i napadne, nešto što nije radio do tada.

Jedna od bitnijih situacija dešava se u 58. minutu kada Manćini ruši Kunju u šesnaestercu za penal, odgovornost preuzima kapiten Bruno Fernandeš kojem Vaskez brani udarac sa bele tačke nakon čega su usledile salve zvižduka sa tribina.

Tanjug/AP Photo/Jon Super

Ipak, nakon gledanja VAR-a ispostavilo se da je Kristante koji je ispucao loptu u korner nakon odbrane Vaskeza ušao ranije, tako da se penal ponovio, a Fernandeš ovoga puta trese mrežu i vraća svoj tim u igru.

Taj pogodak je podigao publiku na "Old trafordu", pritisak na Romu se povećao, a Junajted je to znao da iskoristi i potpuno je preuzeo inicijativu na terenu.

Stvarao je šansu za šansom, Mbuemo, Megvajer i ostali su propustili veliki broj prilika u narednih 20 minuta, a kada je delovalo da je Roma uspela da smiri "crvene đavole", usledila je koba greška Balerdija.

Do tada odlični Argentinac je pri rutinskom ispucavanju nakon centaršuta sa strane u potpunosti promašio loptu koja odlazi pravo u noge Kunji, a Brazilac taj poklon koristi i poravnava rezultat za ekstazu na tribinama.

Tek što se slavlje završilo i što se igra nastavila, Kunja ponovo ulazi u šansu, Lejsi mu odlično ostavlja loptu, a on maestralnim udarcem unutar kaznenog prostora trese mrežu tada već uplašenog Vaskeza za potpuni preokret i ludilo na stadionu.

Tanjug/AP Photo/Jon Super

Do kraja meča nije bilo novih prilika, jedino je Kunja povučen atmosferom i emocijom zaradio drugi žuti za potpun nebulozan start i isključen je iz igre, ali i pored toga Brazilac je istinski heroj ovog velikog preokreta Junajteda.

Gasperini se hvatao za glavu kraj aut linije, ali mora preuzeti određenu odgovornost za poraz, pogotovo jer ovo nije prvi put da Roma u tragičnom maniru ispušta dva gola prednosti, pošto je to već učinila protiv Reala u drugom kolu.

Večerašnjim trijumfom Junajted je konačno prekinuo niz od devet mečeva bez pobede u svim takmičenjima i popeo se na 17. tabele Lige šampiona koje drži sa šest osvojenih bodova, dok je "vučica" pala na 19. poziciju i ima četiri poena na svom saldu.

Ovom pobedom Kerik je sebi kupio još malo vremena na klupi "crvenih đavola", a način na koji je njegova ekipa slavila mogla bi da preokrene do sada i te kako razočaravajuću sezonu.

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