Ubeđeni smo u još jedno sjajno izdanje najboljeg igrača parnog valjka.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan večeras igra možda i najbitniju utakmicu do sada u Evroligi, pošto dočekuje Bešiktaš nakon razočaravajućeg poraza od Valensije, u meču u kojem u crno-beli propustili pregršt šansi da dođu do iznenađenja koje bi "izbrisalo" raniji kiks u Vilerbanu.

Ipak, šut za tri poena je ponovo bio rak rana Penjarojine čete i nakon tog poraza imaju skor 6-6, nedovoljan za mesto među top 10 na tabeli Evrolige.

Zbog toga je večerašnji susret od ogromne važnosti, a u takvim utakmicama najbolji igači uglavnom preuzimaju odgovornost i nose tim na svojim leđima, nešto što je Karlik Džons radio više puta ove sezone.

Partizanov plej je i protiv Valensije odigrao izuzetno dobro, ubacio preko 20 poena, delio asistencije, ali ostatak tima ga nije ispratio i to je rezultiralo porazom crno-belih.

Džons zna koliko je meč sa Bešiktašom bitan i očekujemo da povuče od prvog minuta pred vatrenim navijačima u Pioniru, gde se igra večerašnji meč zbog jučerašnjeg koncerta violiniste Andree Ruija u Areni.

Od Karlika se traži da ubaci 16 poena, u proseku četiri po četvrtini za šta je on i te kako sposoban i smatramo da je plus na njega obavezna stvar na vašim današnjim tiketima.

NAŠ TIP: Karlik Džons +15.5 poena (1.85)