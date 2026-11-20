Partizanov vođa preuzima odgovornost: Plus na Karlika je fiks večeri!
Ubeđeni smo u još jedno sjajno izdanje najboljeg igrača parnog valjka.
Partizan večeras igra možda i najbitniju utakmicu do sada u Evroligi, pošto dočekuje Bešiktaš nakon razočaravajućeg poraza od Valensije, u meču u kojem u crno-beli propustili pregršt šansi da dođu do iznenađenja koje bi "izbrisalo" raniji kiks u Vilerbanu.
Ipak, šut za tri poena je ponovo bio rak rana Penjarojine čete i nakon tog poraza imaju skor 6-6, nedovoljan za mesto među top 10 na tabeli Evrolige.
Zbog toga je večerašnji susret od ogromne važnosti, a u takvim utakmicama najbolji igači uglavnom preuzimaju odgovornost i nose tim na svojim leđima, nešto što je Karlik Džons radio više puta ove sezone.
Partizanov plej je i protiv Valensije odigrao izuzetno dobro, ubacio preko 20 poena, delio asistencije, ali ostatak tima ga nije ispratio i to je rezultiralo porazom crno-belih.
Džons zna koliko je meč sa Bešiktašom bitan i očekujemo da povuče od prvog minuta pred vatrenim navijačima u Pioniru, gde se igra večerašnji meč zbog jučerašnjeg koncerta violiniste Andree Ruija u Areni.
Od Karlika se traži da ubaci 16 poena, u proseku četiri po četvrtini za šta je on i te kako sposoban i smatramo da je plus na njega obavezna stvar na vašim današnjim tiketima.
NAŠ TIP: Karlik Džons +15.5 poena (1.85)
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