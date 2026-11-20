CRVENI FIKSEVI: Groningen bez prvog golmana i beka domaćin Herenvenu
* Rijeka "plitka" za Goricu
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Groningen (Holandija 1) 2 Groningen - Herenven 2 (kovta: 2.60)
Orenburg (Rusija 1) 2 Orenburg - Baltika 2 (2.50)
Rijeka (Hrvatska 1) 2 Rijeka - Gorica X2 (4.00)
Varaždin (Hrvatska 1) 2 Rudeš - Varaždin 1 (3.20)
Ruan (Francuska 3) 2 Flori - Ruan 1 (2.90)
Folđore (Italija C1) 2 Folđore - Arcinjano 2 (2.30)
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
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