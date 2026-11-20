BOJAN ZAJIĆ: Rozenborg u naletu
* Trener u Vikingu, o mečevima najkvalitetnije lige Norveške
MOJ TIP
petak,
Molde - Bodo 2
subota,
TROMSO - VIKING 2&3+
Ham Kam - Fredrikštad GG
VALERENGA - START 1&3+
nedelja,
ALESUND - ROZENBORG 2
KFUM - Bran 1X
Kristijansund - Sandefjord 1X
Sarpsborg - Lilesterm GG3+
Viking se sa Bodom nalazi na deobi prvog mesta, ali zbog bolje gol razlike ima prednost nad konkurentom koju bi morao da zadrži i posle gostovanja Tromsu.
Sigurnu pobedu i efikasnu igru za vikend očekujem još i od Valerenge, koja u Startu ne bi smela da ima dostojnog protivnika.
Rozenborg se razigrao, u naletu je, i bila bi šteta da se njegova dobra igra ne iskoristi za tiket.
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