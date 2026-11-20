* Trener u Vikingu, o mečevima najkvalitetnije lige Norveške

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MOJ TIP

petak,

Molde - Bodo 2

subota,

TROMSO - VIKING 2&3+

Ham Kam - Fredrikštad GG

VALERENGA - START 1&3+

nedelja,

ALESUND - ROZENBORG 2

KFUM - Bran 1X

Kristijansund - Sandefjord 1X

Sarpsborg - Lilesterm GG3+

Viking se sa Bodom nalazi na deobi prvog mesta, ali zbog bolje gol razlike ima prednost nad konkurentom koju bi morao da zadrži i posle gostovanja Tromsu.

Sigurnu pobedu i efikasnu igru za vikend očekujem još i od Valerenge, koja u Startu ne bi smela da ima dostojnog protivnika.

Rozenborg se razigrao, u naletu je, i bila bi šteta da se njegova dobra igra ne iskoristi za tiket.