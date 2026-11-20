* Skaut Monpeljea, tipuje dve najbolje lige Francuske

elyxandro cegarra / PsnewZ / Profimedia

FRANCUSKA 1

Troa - Avr 1

Nica - PSŽ 2

Lans - Tuluz 1X

Lil - Lion 1

Monako - Okser 1

STRAZBUR - BREST 1

Pariz - Anže 1X

Lorijen - Ren 12

Marselj - Le Man 1

FRANCUSKA 2

Ansi - Klermon 1

Gengan - Rodez 1X

MEC - BULONj 1

Nansi - Dižon X

Red Star - Po 1

Nant - Grenobl 1X

Rems - St. Etjen X

Sošo - Dankerk X

Od čak četiri prvoligaša koja su prvenstvenu pauzu iskoristili da promene trenere, najviše bih izdvojio Strazbur, od koga očekujem da se na svom terenu pokrene i nadvisi Brest.

Troa je odlučila da promeni čitav stručni štab kako bi se što bolje dočekao derbi začelja sa Avrom. Seču trenera posle poraza u poslednjem kolu nisu uspeli da izbegnu Lans i Lion.

Lans je domaćin, pa očekujem da iskoristi prednost svog terena kako bi izbegao poraz od Tuluza. Promenom na klupi najviše je izgubio Lion, čiji je trener Paulo Fonseka preuzeo Sporting, što je po mom mišljenju hendikep pred derbi sa Lilom.

U drugoj ligi izdvajam samo Mec, kome posle neuspeha u kupu prvenstvo ostaje jedini poligon na kom može da se dokaže.