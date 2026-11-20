NENAD DŽODIĆ: Lion tone bez Fonseke
* Skaut Monpeljea, tipuje dve najbolje lige Francuske
FRANCUSKA 1
Troa - Avr 1
Nica - PSŽ 2
Lans - Tuluz 1X
Lil - Lion 1
Monako - Okser 1
STRAZBUR - BREST 1
Pariz - Anže 1X
Lorijen - Ren 12
Marselj - Le Man 1
FRANCUSKA 2
Ansi - Klermon 1
Gengan - Rodez 1X
MEC - BULONj 1
Nansi - Dižon X
Red Star - Po 1
Nant - Grenobl 1X
Rems - St. Etjen X
Sošo - Dankerk X
Od čak četiri prvoligaša koja su prvenstvenu pauzu iskoristili da promene trenere, najviše bih izdvojio Strazbur, od koga očekujem da se na svom terenu pokrene i nadvisi Brest.
Troa je odlučila da promeni čitav stručni štab kako bi se što bolje dočekao derbi začelja sa Avrom. Seču trenera posle poraza u poslednjem kolu nisu uspeli da izbegnu Lans i Lion.
Lans je domaćin, pa očekujem da iskoristi prednost svog terena kako bi izbegao poraz od Tuluza. Promenom na klupi najviše je izgubio Lion, čiji je trener Paulo Fonseka preuzeo Sporting, što je po mom mišljenju hendikep pred derbi sa Lilom.
U drugoj ligi izdvajam samo Mec, kome posle neuspeha u kupu prvenstvo ostaje jedini poligon na kom može da se dokaže.
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