"Jarčevi" strepe od pokolja u Minhenu - i imaju razoga za taj strah
Bajern dočekuje Keln na stadionu „Alijanc arena“ u Minhenu, u desetom kolu Bundeslige, kao ubedljiv favorit protiv ekipe koja se nalazi nadomak zone ispadanja.
Bavarci su u odličnoj formi, sa četiri pobede i remijem na poslednjih pet utakmica, tokom kojih su postigli čak 15 golova. Posle remija sa Borusijom Dortmund savladali su Atletiko Madrid i Majnc, potvrdivši da su u sjajnom napadačkom ritmu.
Lider Bundeslige ima 21 bod, a u prvenstvu prosečno postiže čak 3,2 gola po utakmici.
Keln je tek 15. sa devet bodova, a na poslednja četiri prvenstvena meča nije zabeležio pobedu. Gosti prosečno postižu 1,1 gol po utakmici, dok primaju 1,6. Jedini ubedljiv trijumf u poslednje vreme ostvarili su u Kupu Nemačke, kada su deklasirali Union Berlin sa 5:0.
Bajern je dobio svih pet poslednjih međusobnih susreta, uključujući ubedljivih 5:1 u maju ove godine. Minhenski gigant ima ogromnu prednost u kvalitetu i napadačkom potencijalu, pa očekujemo još jednu njegovu goleadu, uz najmanje četiri pogotka na utakmici.
NAŠ TIP: 4+ (kvota 1,50)
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