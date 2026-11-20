NAKON što je gradonačelnik Splita otkazao koncert Dine Merlina na splitskoj Rivi za 30. decembar 2026. godine, tim muzičke zvezde iz BiH objavio je detalje pregovora i demantovao, kako tvrde, netačne informacije koje su se pojavile u javnosti.

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U saopštenju ističu da je dogovorena i prihvaćena cena bila 140.000 evra bruto. Ovaj iznos se odnosio na angažovanje Dina Merlina i celog njegovog tima, pripremu koncerta, kao i sprovođenje sveobuhvatne digitalne promotivne kampanje. Kako navode, Grad Split je tražio da se koncert organizuje po istom principu kao i prošlogodišnji nastup na Stradunu u Dubrovniku.

Prema njihovim rečima, projekat je uključivao komercijalne sponzore koji bi obezbedili 80.000 evra, što bi značajno smanjilo iznos koji bi bio izdvojen iz gradskog budžeta. Tvrde da su ugovori sa sponzorima već bili u završnoj fazi i da su i njih iznenadila izjava gradonačelnika.

Konkretno su razjasnili iznos od 160.000 evra, koji je takođe pominjan u javnosti. Kako ističu, reč je o ukupnim troškovima tehničke produkcije za koncerte planirane 30. i 31. decembra na Rivi, a taj novac ne bi bio isplaćen Dini Merlin, već odabranoj produkcijskoj kući. Dodaju da tehnički zahtevi i troškovi produkcije ostalih izvođača radova ostaju nepromenjeni.

Merlinov tim navodi da ugovor sa Gradom Splitom nije finalizovan niti potpisan, ali da je gradonačelnik ipak javno objavio datum koncerta i detalje pregovora. Međutim, pregovori su nastavljeni u dobroj veri, jer je postojala želja da Split postane regionalni centar zabave tokom novogodišnje noći, kao što je to bio slučaj tokom Merlinovog stadionskog koncerta u tom gradu prošle godine.

U saopštenju su se pozvali na objašnjenje gradonačelnika, koji je na konferenciji za novinare 20. novembra rekao da Grad Split nije nadležan za Klinički bolnički centar, odnosno zdravstvenu zaštitu. Merlinov tim pita zašto je odluka doneta u vezi sa jednim izvođačem, dok se ostatak najavljenog programa nastavlja po planu, uz troškove za koje tvrde da prevazilaze ukupan honorar za Merlinov nastup.

Na kraju su izrazili žaljenje zbog propuštene prilike za zajednički susret i koncertno veče, ističući da im je cilj uvek da publici pruže kvalitetno muzičko iskustvo.

Zbog značajne štete po reputaciju koju je Dina Merlin pretrpela jednostranim postupcima organizatora, dalju komunikaciju sa Gradom Splitom i gradskim kompanijama koje organizuju događaj preuzeće međunarodni pravni tim. Oni će razmotriti sve okolnosti slučaja otkazivanja koncerta i mogućnost preduzimanja odgovarajućih pravnih koraka.

(Dnevni avaz)

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