KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, rukometa i fudbala.
Nedelja
15.00 Belgorod - Kemerovo ukupno poena +143.5 (1.85)
17.00 Estonija - Island ukupno poena +60.5 (1.55)
17.30 Mančester junajted - Aston Vila |1+&2+ (1.33)
Kvota: 3.81
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