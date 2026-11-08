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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

08. 11. 2026. u 11:02

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ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke, rukometa i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Tanjug/AP Photo/Jon Super

Nedelja

15.00 Belgorod - Kemerovo ukupno poena +143.5 (1.85)

17.00 Estonija - Island ukupno poena +60.5 (1.55)

17.30 Mančester junajted - Aston Vila |1+&2+ (1.33)

Kvota: 3.81

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