Češki Teniser vređao sudiju, pa se brzo pokajao: Dobio odgovor koji nije očekivao (VIDEO)

Teniski sudija Marko Pleše postao je hit na društvenim mrežama nakon neobične rasprave sa češkim teniserom Maksimom Mrvom na čelendžeru u italijanskom Tarantu.

Peřina Luděk / ČTK / Profimedia

Mrva, trenutno 231. igrač na ATP listi, bio je nezadovoljan suđenjem tokom meča protiv Francuza Matea Martinoa, pa je odlučio da svoje nezadovoljstvo iskali na sudiji.

- Jako si loš i svestan si toga. Znaš da praviš previše grešaka, zato i jesi na slabom turniru - poručio je češki teniser Plešeu.

Međutim, hrvatski sudija nije ostao dužan, već mu je kratko odgovorio:

Mrva: “you’re so bad and you know it. You make so many mistakes, that’s why you’re on a 50k” Umpire: “same as you” This is for the first time I see umpire responding to trash talk like this and it was worth it. What a savage respond😂😂😂 https://t.co/rxVJ5qEFMj — Budy🇨🇿🎾 (@budybet) November 6, 2026

- Isto kao i ti.

Neočekivana replika očigledno je zbunila Mrvu, koji nije imao spreman odgovor. Umesto nastavka rasprave, još nekoliko puta je ponovio „Dobar meč“.

Češki teniser je, inače, pomenuti susret izgubio od Martinoa, pa je turnir u Tarantu završio i porazom na terenu i verbalnim nadmudrivanjem sa sudijom.