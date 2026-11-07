Češki Teniser vređao sudiju, pa se brzo pokajao: Dobio odgovor koji nije očekivao (VIDEO)
Teniski sudija Marko Pleše postao je hit na društvenim mrežama nakon neobične rasprave sa češkim teniserom Maksimom Mrvom na čelendžeru u italijanskom Tarantu.
Mrva, trenutno 231. igrač na ATP listi, bio je nezadovoljan suđenjem tokom meča protiv Francuza Matea Martinoa, pa je odlučio da svoje nezadovoljstvo iskali na sudiji.
- Jako si loš i svestan si toga. Znaš da praviš previše grešaka, zato i jesi na slabom turniru - poručio je češki teniser Plešeu.
Međutim, hrvatski sudija nije ostao dužan, već mu je kratko odgovorio:
- Isto kao i ti.
Neočekivana replika očigledno je zbunila Mrvu, koji nije imao spreman odgovor. Umesto nastavka rasprave, još nekoliko puta je ponovio „Dobar meč“.
Češki teniser je, inače, pomenuti susret izgubio od Martinoa, pa je turnir u Tarantu završio i porazom na terenu i verbalnim nadmudrivanjem sa sudijom.
Preporučujemo
Arsenal nije dozvolio senzaciju: Martin Edegard srušio Hal u Premijer ligi!
07. 11. 2026. u 18:05
Ben Šelton posle preokreta do finala Pariza (VIDEO)
07. 11. 2026. u 17:47
Tek što je završio karijeru: Najveći teniski zabavljač ima novi posao!
07. 11. 2026. u 17:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Jokić najavio spektakl: "Možda stignem do tripl-dabla, biće sjajno"
Nikola Jokić ponovo je privukao pažnju izjavama pred naredni duel Denver Nagetsa, a ovog puta govorio je o razlikama između evropske i američke košarke, kao i o kvalitetu NBA lige.
07. 11. 2026. u 10:34
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)