ANS: Nedopustivo targetiranje novinarke Katarine Odalović

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje iznošenje neproverenih tvrdnji i targetiranje novinarke Katarine Odalović, kao i svako uvlačenje njene porodice i dece u javne obračune.

Foto: ANS

- Političke i lične razmirice ne smeju biti opravdanje za narušavanje ugleda i ugrožavanje bezbednosti novinara - dodaje se u saopštenju.

ANS poziva sve učesnike javnog života na odgovornost i uzdržavanje od širenja neistina, a nadležne institucije da reaguju ukoliko postoje elementi protivpravnog postupanja.

- Novinari imaju pravo na kritiku, ali i na dostojanstvo, privatnost i zaštitu svojih porodica - navodi se u saopštenju Asocijacije novinara Srbije.

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