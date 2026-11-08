ANS: Nedopustivo targetiranje novinarke Katarine Odalović
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje iznošenje neproverenih tvrdnji i targetiranje novinarke Katarine Odalović, kao i svako uvlačenje njene porodice i dece u javne obračune.
- Političke i lične razmirice ne smeju biti opravdanje za narušavanje ugleda i ugrožavanje bezbednosti novinara - dodaje se u saopštenju.
ANS poziva sve učesnike javnog života na odgovornost i uzdržavanje od širenja neistina, a nadležne institucije da reaguju ukoliko postoje elementi protivpravnog postupanja.
- Novinari imaju pravo na kritiku, ali i na dostojanstvo, privatnost i zaštitu svojih porodica - navodi se u saopštenju Asocijacije novinara Srbije.
BONUS VIDEO: OSNIVA SE ANS: Srbija dobija profesionalno medijsko udruženje
Preporučujemo
CENZURA POD PEČATOM REM-a ANS: Opasan presedan za slobodu svih medija!
04. 11. 2026. u 20:15
DOSTA JE PRETNjI, UCENA I POZIVA NA GAŠENjE MEDIJA! Počinje protest ispred REM-a
04. 11. 2026. u 10:33
Tužilaštvo traži da se identifikuju osumnjičeni za ugrožavanje sigurnosti novinarke
08. 11. 2026. u 10:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)